Sub di Genova trovano il corpo di un'altra vittima dell'alluvione in Emilia Romagna

Nonostante sia passata una settimana, continua ad aumentare il numero delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna che sta vivendo ancora un'emergenza senza fine. Un nuovo corpo senza vita - quello di Fiorenzo Sangiorgi, 68 anni - è stato trovato martedì 23 maggio dai carabinieri subacquei di Genova insieme con quelli di Pescara. Sale così a 15 il numero totale dei morti.

Sangiorgi era stato dato disperso a Lugo, in provincia di Ravenna, il 17 maggio scorso. Come riporta RavennaToday, testimoni avevano riferito di aver visto il 68enne scendere da un furgone per essere poi trascinato dalle acque, salite fino a sfiorare il tettuccio del mezzo.

Nel frattempo nel Ravennate in alcune zone continuano le evacuazioni, in altre l'acqua non andrà via prima di diversi giorni, mentre spunta un altro pericolo, quello del tetano e delle infezioni dovute all'acqua alta che può essere contaminata da rifiuti.

Per dare una mano, anche a Genova (da cui sono partiti diversi aiuti tra forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezione civile) sono state organizzate diverse iniziative come raccolte beni di prima necessità a cura dei tassisti e raccolta materiale a Nervi a cura di don Valentino Porcile.