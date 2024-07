Alluvione in Emilia Romagna: 57 dipendenti comunali e agenti della locale premiati per gli aiuti

Sono 57 i dipendenti del Comune di Genova e gli agenti di Polizia locale che, lunedì 1 luglio 2024, sono stati premiati a Tursi per aver prestato servizio nella colonna mobile che ha portato aiuti in Emilia Romagna dopo la violenta alluvione del 2023. Una missione a Forlì che è durata cinque settimane e che ha visto impegnati i dipendenti del Comune di Genova per un totale di 432 giornate lavorative. Di questi, un funzionario di Protezione Civile, due funzionari amministrativi, un funzionario socioeducativo, nove funzionari tecnici, quattro funzionari di Polizia locale, cinque istruttori di Protezione Civile, undici istruttori amministrativi, un istruttore socioeducativo, due istruttori tecnici e ventuno agenti di Polizia locale.

La missione partì il 17 maggio, per essere attivata ufficialmente il 26 con l’arrivo delle prime due squadre a Forlì il 29 maggio. Da quel giorno il personale genovese ha affiancato i romagnoli nelle attività di sopralluoghi per censimento danni, attivazione di somme urgenze, attività di progettazione di interventi di ripristino e recupero immobili e infrastrutture; gli amministrativi, invece, sono stati di supporto nelle istruttorie di provvedimenti contingibili e urgenti, istruttorie di segnalazioni di danno e domanda a essere associate nelle istruttorie di provvedimenti amministrativi. La missione di Forlì ha svolto: 784 sopralluoghi speditivi; 1170 pratiche inerenti ai contributi e 10.534 preparazioni e consegne di pacchi di prima necessità.

Il progetto è stato coordinato da Anci che ha abbinato la Protezione civile genovese al Comune di Forlì e nasce nel 2018 vedendo coinvolte le città metropolitane italiane. Il Comune di Genova aveva già presto il suo aiuto durante l’alluvione nelle Marche.

"La mia gratitudine va a ogni singolo volontario e dipendente che ha dedicato il proprio tempo e le proprie competenze a questa missione - ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Genova Sergio Gambino-. Siete la prova tangibile del grande spirito di solidarietà che pervade la nostra città e del nostro impegno nel sostenere chi è in difficoltà. Le emergenze meteorologiche che hanno colpito la nostra comunità negli ultimi anni ci hanno insegnato l'importanza della solidarietà e del supporto reciproco. Comprendiamo cosa significhi per le persone e per le amministrazioni locali affrontare tali calamità, ed è per questo che abbiamo voluto esprimere, ed esprimeremo sempre, la nostra vicinanza attraverso azioni concrete".

L’assessore al personale Marta Brusoni ha aggiunto: "Giornata importante, premiamo l’abnegazione dei nostri dipendenti. Come genovesi sappiamo bene cosa significhi essere colpiti da un’alluvione e sappiamo bene cosa voglia dire rimboccarsi le maniche e ricominciare da zero: i nostri dipendenti, che oggi sono orgogliosa di premiare, hanno incarnato questo spirito, dimostrando con atti pratici cosa voglia dire generosità e solidarietà".



"Un contingente preziosissimo - lo ha definito il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che nei mesi scorsi ha insignito ognuno di questi operatori di attestati di merito -. Le capacità amministrative, tecniche e di gestione dell’emergenza di queste persone, abituate a situazioni di crisi ed eventi catastrofali, si sono dimostrate determinanti. Il loro supporto ha garantito un valore aggiunto al percorso di ricostruzione e messa in sicurezza del nostro territorio. Ringrazio lo sforzo e il sacrificio di tutti loro, messisi a disposizione della macchina comunale sia negli sportelli di assistenza al cittadino, che sul territorio con interventi mirati nelle aree alluvionate e a sostegno delle comunità più fragili colpite dal maltempo".