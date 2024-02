Si schianta contro un'auto, allocco soccorso da Enpa

Brutta avventura per un allocco che si è probabilmente schiantato contro un'automobile ed è stato soccorso da Enpa Genova e portato al Cras di Campomorone, il centro che si occupa del recupero degli animali selvatici.

"Lo abbiamo ritrovato sul ciglio della strada, immobile e inerte a ogni stimolo - spiegano dall'Enpa - probabilmente stordito dalla collisione con una vettura e in palese difficoltà. Una volta arrivato al Cras l'allocco si è però lentamente ripreso e ha incominciato a essere reattivo, per fortuna l’urto non deve essere stato così violento. Abbiamo comunque deciso di sottoporlo a un check up completo e da analisi più approfondite abbiamo rilevato la presenza di parassiti intestinali. Fatta la terapia per eliminare i parassiti ora stiamo aspettando che recuperi totalmente le forze per liberarlo".

"La liberazione avverrà nel punto esatto dove è stato recuperato - concludono dall'Enpa -. L’individuazione del posto esatto è molto importante: l'allocco infatti, è una specie sedentaria, altamente territoriale e monogama e una volta formata la coppia i partner restano assieme tutta la vita. Questa è la stagione riproduttiva in cui le coppie formatesi nidificano, perciò è molto probabile che abbia un partner che lo aspetta".

