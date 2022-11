Meteo Liguria: avviso per vento di burrasca forte, prevista anche pioggia e neve

Peggioramento meteo in arrivo e avviso per vento di burrasca forte emesso da Arpal per la giornata di martedì 22 novembre 2022 su centro e ponente della Liguria, ovvero le zona A e B della regione. "Con l’arrivo di una perturbazione da ovest - spiega Arpal - dalla serata di lunedì 21 novembre è atteso un rinforzo dei venti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte in particolare sul settore centrale e la parte più orientale del Ponente regionale. Le raffiche potranno raggiungere e superare i 100 km/h in particolare sui crinali e agli sbocchi delle valli più esposte. I venti sono previsti in attenuazione a metà della giornata di domani, martedì 22 novembre".

Previsioni meteo Arpal lunedì 21 novembre

L'arrivo di una perturbazione atlantica porta nel pomeriggio un rapido peggioramento con precipitazioni diffuse deboli o moderate in estensione da Ponente verso Levante ed in intensificazione la sera. Le piogge saranno associate a rovesci o temporali di intensità anche forte su BCE, moderata su AD. Venti da Sud 50-60 km/h rafficati su B e sui crinali di DE, in rotazione da nord la sera.

Previsioni meteo Arpal martedì 22 novembre

Piogge diffuse nella notte associate a rovesci o temporali moderati su AD, forti su BCE con quantitativi cumulati significativi su BCE. Locali deboli nevicate/spolverate nevose su DE sopra i 600-800m e nell'interno di C sopra i 1000m. Repentino ingresso di venti da Nord dalle prime ore della notte fino a 60-80km/h con rinforzi e raffiche oltre i 100km/h soprattutto sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte di AB. Attenuazione dei fenomeni dalle ore centrali. Moto ondoso in aumento per onda lunga da Sud-Ovest, mareggiata su BC la sera

Per la giornata di mercoedì 23 novembre 2022, infine, Arpal prevede mareggiata da sud-ovest sul levante della Liguria (zona C) con mare in scaduta nella notte.

Liguria: le previsioni di 3BMeteo

Le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com per i prossimi giorni.

Imminente perturbazione atlantica con piogge, neve in collina e venti in rinforzo Una perturbazione atlantica sta per raggiungere il nord Italia e la Liguria, dando luogo ad un peggioramento del tempo che si concretizzerà dalla serata di oggi. Piogge e rovesci si intensificheranno nelle ultime ore della giornata, fino a divenire intensi su savonese, genovese e dalle prime ore di martedì anche sullo spezzino, mentre più deboli risulteranno sull’estremo Ponente. Sulle zone interne del Savonese la neve si abbasserà fino a quote collinari nella notte, in corrispondenza dei fenomeni più intensi, cadendo fino a 600m circa. La perturbazione rimarrà in azione sulla nostra regione anche nella mattinata di martedì, ma si concentrerà sul settore di Levante, mentre da Ponente avanzeranno graduali schiarite. Queste si estenderanno verso est nel corso della giornata, tanto che in serata tornerà il sereno su tutta la Liguria. La perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti, inizialmente dai quadranti meridionali, ma già dalle prime ore di martedì subentreranno intense raffiche di Tramontana anche fino a 80-90km/h, con tendenza a Maestrale nel corso della giornata. Da mercoledì il rinforzo dell’alta pressione favorirà una fase più stabile e soleggiata, con venti in attenuazione e temperature in aumento, in attesa di un possibile nuovo peggioramento venerdì.

Genova: le previsioni di 3BMeteo

Prime piogge in arrivo già nella serata di oggi, lunedì, anche a carattere di rovescio a fine giornata. Martedì condizioni perturbate apriranno la giornata sin dalle prime ore della notte, con rovesci di pioggia anche intensi che si attenueranno gradualmente nel corso del mattino, fino a cessare dal pomeriggio quando cominceranno a subentrare le schiarite. Le temperature oscilleranno tra gli 8°C del mattino e i 13°C del pomeriggio, mentre soffieranno tese raffiche di Tramontana e Maestrale. Mercoledì e giovedì saranno due giornate soleggiate, con vento in attenuazione e temperature diurne fino a 16/18°C. Venerdì possibile ritorno di qualche pioggia.

La suddivisione in zone del territorio regionale