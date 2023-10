Allerta e vento di burrasca: alberi caduti nell'entroterra, le previsioni

Liguria in allerta meteo ancora per qualche ora nella mattinata di venerdì 27 ottobre 2023, nella zona C (il levante da Portofino al confine con la Toscana) l'allerta arancione termina alle ore 10 sui bacini medio-grandi, poi è gialla fino alle ore 15. per quello che riguarda Genova e le zone B (lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno) ed E (Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia) è invece gialla fino alle ore 10 sui bacini medio-grandi.

Avviso per vento di burrasca forte e mareggiata intensa

Rimane anche l'avviso di Arpal per mareggiata intensa e vento di burrasca forte per la giornata di venerdì 27 ottobre 2023. A causa del Libeccio, che sferzerà sulla nostra regione con raffiche anche fino a 120 km/h sui crinali, è prevista un'intensa mareggiata con onda lunghe su tutte le coste. Per questo entra in vigore l’ordinanza n.09/2017 che prevede di:

Non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili;

Il divieto di balneazione e l'uso di imbarcazioni;

Mettere in sicurezza ciò che può essere travolto o che può arrecare danno.

Vento forte, interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti

Nella notte le piogge hanno colpito soprattutto la provincia di La Spezia. Arpal ha spiegato che una linea temporalesca formatasi davanti alle Cinque Terre ha raggiunto costa ed entroterra con precipitazioni localmente forti con cumulate di 50 mm in tre ore a La Spezia e 73,2 (sempre in tre ore) a Riccò del Golfo. Fenomeni accompagnati da forti raffiche di vento, oltre i 100 km/h a La Spezia, 95 km/h a Portovenere. Venti di burrasca forte si anche sui crinali del centro-Levante, con punte fino a 110km/h di vento medio e raffiche oltre i 150km/h a Casoni (zona C) mentre in prossimità della costa la stazione di Fontana Fresca (zona B) ha registrato 73km/h di vento medio con raffiche fino a 100km/h. I vigili del fuoco nella notte hanno svolto diversi interventi nell'entroterra genovese e del levante per alberi caduti e rami finiti in strada.

Le previsioni meteo di Arpal

Venerdì 27 ottobre: Fino alle prime ore del mattino precipitazioni di intensità fino a forte anche a carattere di temporale su tutte le zone, in particolare su BCE dove la probabilità di fenomeni forti risulta elevata; possibili fenomeni localmente stazionari e persistenti su C. Cumulate a fine evento elevate su C, significative su E. Venti fino a 70-80km/h con rinforzi e raffiche oltre i 120km/h sui crinali di BE. Mareggiata intensa di Libeccio su tutte le coste la sera con onda lunga fino a 9-10s.

Sabato 28 ottobre: Venti forti sui capi esposti di A. Moto ondoso in scaduta con mareggiate di Libeccio, anche intensa nella notte su C.

La suddivisione del territorio regionale

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Continua a leggere su GenovaToday