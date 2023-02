Allerta gialla per valanghe in Liguria: peggioramento meteo e neve in arrivo

Il peggioramento delle condizioni meteo previsto sta arrivando e - malgrado una situazione ancora incerta - è stata emessa l'allerta gialla per valanghe per domenica 26 e lunedì 27 febbraio sul sottosettore Appennino ligure.

Sulla base dei livelli di pericolo previsti nel bollettino neve valanghe redatto dal centro settore Meteomont del comando regionale dei carabinieri forestali (individuato come centro di competenza in materia), il meccanismo prevede che Arpal emetta i corrispondenti livelli di criticità e allerta valanghe secondo un automatismo concordato fra gli enti coinvolti.

L'avviso dell'allerta parla di croste da fusione e rigelo portanti e non portanti e zone con poca neve. Il manto nevoso e? in generale ben consolidato sulla maggioranza dei pendii. Tutto il settore e? interessato dal calo dello zero termico che riporta le temperature a valori piu? vicini alle medie del periodo.

Cosa succederà nei prossimi giorni

Sempre il bollettino dell'allerta spiega che è prevista per i prossimi giorni l'arrivo di una perturbazione che potrebbe portare nevicate su tutto il settore; al momento pero? la situazione e? ancora incerta e quindi si consiglia di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni. La copertura nevosa omogenea e? presente solo alle alte quote, principalmente nei versanti all'ombra, dei comprensori montani monte Grai e monte Frontè-Saccarello, in provincia di Imperia, e monte Penna-Aiona in provincia di Genova.

Il debole rigelo notturno rendera? ancora possibile la presenza di zone ghiacciate soprattutto nelle prime ore della giornata che, in caso di attivita? escursionistiche, andranno affrontate eventualmente con l'uso dei ramponi.