Alpi Liguri e Appennino: allerta gialla per valanghe

Nuova allerta gialla per valanghe su Alpi Liguri Sud e Appennino Ligure nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 gennaio 2023, solo sull'Appennino invece per la giornata di sabato 28 gennaio. È stata emessa da Arpal, si tratta del nuovo sistema presentato a inizio anno dall'assessore regionale Giampedrone.

Il meccanismo prevede che, sulla base dei livelli di pericolo previsti nel bollettino neve valanghe redatto dal centro settore Meteomont del comando regione Carabinieri Forestale Liguria con il quale viene effettuato un costante confronto, il Cfmi-Pc di Arpal emetta i corrispondenti livelli di criticità/allerta valanghe secondo un automatismo concordato fra gli enti coinvolti. In una scala che va da uno a cinque si tratta del secondo livello di allerta, come si può osservare nello schema qui sotto.

Il bollettino

Il grado di pericolo viene quindi indicato di livello 2 moderato, che corrisponde all'allerta gialla secondo il seguente bollettino. Manto nevoso. Croste da vento portanti e non portanti alternate a strati di neve a debole coesione e zone con poca neve. Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato solo su alcuni pendii ripidi. Il forte vento dei giorni scorsi e l'attività eolica ancora presente in quota, su tutto il settore, continua a rimaneggiare la neve con la presenza di accumuli di neve ventata nelle tipiche localizzazioni quali cambi di pendenza, canaloni, zone sottovento e cornici sui crinali. Porre attenzione all'effetto windchill, per l’azione combinata del vento con le basse temperature, ed a possibili tratti ghiacciati da affrontare con i ramponi.

Avvertenze: A seguito dell'attività eolica registrata sono da evitare le zone di accumulo, conche, canaloni, cambi di pendenza e pendii sotto vento in

genere. Negli allegati in fondo all'articolo il bollettino completo.

I Comuni coinvolti tra Genova e provincia

In Liguria ci sono 41 comuni classificati a rischio valanga per via delle infrastrutture esposte (tra questi c'è anche Genova), in altri 57 sussiste invece un pericolo valanghe, livello di pericolosità inferiore, in questo caso a essere esposti sono sentieri. Per quello che riguarda la provincia di Genova rientrano nella prima fascia di rischio Fascia, Favale di Malvaro, Genova, Lorsica, Masone, Montoggio, Ne, Neirone, Propata, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d’Aveto, Torriglia e Valbrevenna. Nella seconda invece Arenzano, Bargagli, Busalla, Campomorone, Cogoleto, Crocefieschi, Fontanigorda, Gorreto, Isola Del Cantone, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Orero, Montebruno, Rossiglione, Rovegno, Vobbia e Savignone.

La mappa con le previsioni