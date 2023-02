Terremoto in Turchia: allerta tsunami rientrata in Liguria

È rientrata l'allerta tsunami sulle coste italiane, e quindi anche in Liguria, diramata in seguito a un forte terremoto in Turchia, di magnitudo 7.9 alle ore 2:17 (ora italiana) di lunedì 6 febbraio 2023. Epicentro tra Siria e Turchia, migliata di feriti nei due Paesi e oltre 300 morti.

Sulla base dei dati elaborati dal Centro allerta tsunami (Cat) dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), spiega Today.it, il Dipartimento della Protezione civile intorno alle 3 di questa notte aveva diramato un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane, raccomandando "di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l'area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali". Poco dopo le ore 7 è stata revocata sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami. In Sicilia, Calabria e Puglia era anche stata sospesa la circolazione ferroviaria in via cautelativa, ripresa dopo gli ultimi aggiornamenti.

Anche diversi sindaci e Comuni costieri della provincia di Genova avevano raccomandato la massima prudenza utilizzando i propri canali social. Fortunatamente l'allarme è rientrato nel giro di poche ore.