Allerta meteo in Liguria: scuole chiuse anche a Genova

Scuole chiuse anche a Genova nella giornata di lunedì 4 ottobre 2021 con l'allerta meteo prima arancione (scatta alle ore 22 di domenica 3 ottobre) e poi rossa dalle ore 14 a Genova e nel centro della regione. L'annuncio è arrivato in via ufficiale dal sindaco Marco Bucci intorno alle ore 18 confermando le indiscrezioni delle ore precedenti.

In precedenza i Comuni in ordine sparso del genovesato avevano comunicato le chiusure nei territori di competenza.

Il Comune di Cogoleto in una nota, ha spiegato: "Per l'intera giornata di lunedì 4 ottobre e fino al termine dell'allerta arancione/rossa resteranno chiusi/interdetti all'accesso: scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, cimiteri, centri diurni, impianti sportivi, parchi, aree giochi, centri civici comunali. Si raccomanda la cittadinanza di prestare massima attenzione". Sulla stessa lunghezza d'onda il comune di Arenzano che aveva subito disposto la chiusura delle scuole.

Il Comune di Sant'Olcese ha spiegato che: "La Giunta ha deciso pertanto di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, cimiteri, parchi e giardini pubblici, impianti sportivi per la giornata di lunedì, ed è in contatto con gli organi preposti per la gestione delle consultazioni elettorali. Seguiranno maggiori dettagli".

Scuole chiuse anche a Campo Ligure lunedì 4 ottobre, disposto anche il divieto di sosta in Via Trieste (Anciazzà), piazza Carlotto, via Molinetto (ex Segheria Puppo), via Don Minzoni (ponte sul Langassino). Chiusi anche il parco del Castello, il cimitero, gli impianti Sportivi e via Mongrosso tra il campo sportivo e via Figari.

Scuole chiuse anche a Rossiglione, Busalla, Casella, Campomorone, Ne, Montoggio, Savignone, Serra Riccò, Bogliasco, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone Mele, Mignanego, Pieve Ligure, Ronco Scrivia, Sori Tiglieto, Valbrevenna, Vobbia.

Notizia in aggiornamento.