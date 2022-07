Allerta rossa per caldo anche domenica. Cgil: "Subito misure straordinarie"

Cinque giorni con allerta rossa per il caldo: sembra senza fine l'ondata che ha investito Genova in queste giornate di fine luglio e il weekend in arrivo si preannuncia 'bollente'. Anche domenica 24 luglio, infatti, il bollino - come da comunicazione del Ministero della Salute - sarà rosso, esattamente come oggi, venerdì, e sabato.

L'allerta rossa - o di livello 3 - per caldo, significa che c'è rischio di ondate di calore, con condizioni a elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi e una conseguente allerta dei servizi sanitari e sociali.

Mentre sabato permane l'allerta rossa ma le temperature potrebbero essere lievemente più basse e in alcune parti della regione - specie nell'entroterra - potrebbe anche piovere, domenica alle 8 del mattino sono previsti 27 gradi che diventeranno 30 alle 14. La temperatura massima percepita sarà di 36 gradi.

Cgil: "Subito misure straordinarie"

"Continua l’emergenza caldo con temperature elevate ben oltre le medie stagionali - fa sapere la Cgil Liguria in una nota - . L’Inail, nel Progetto Worklimate promosso in queste settimane propone una analisi puntuale dell’impatto dei cambiamenti climatici in ambito di sicurezza sul lavoro e individua linee guida per la predisposizione degli interventi. Di fronte all’emergenza non possono essere accettate scusanti da parte degli enti preposti circa l’assenza di strumenti mirati o la carenza di risorse economiche e di personale dedicato al controllo".

Per il sindacato "è necessaria la convocazione di tavoli da parte delle prefetture provinciali che vedano la presenza di Inps, Inail, Ispettorati del lavoro e imprese al fine di adottare tutti gli accorgimenti necessari, dall’organizzazione del lavoro agli ammortizzatori, a tutela della salute e della sicurezza e di personale dedicato all’attivazione degli strumenti previsti dalle leggi e al controllo".