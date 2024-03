Allerta prolungata di qualche ora

Nella mattinata di domenica 10 marzo 2024 Arpal ha deciso di prolungare l'allerta meteo sulla Liguria. Di seguito la scansione oraria:

Zona A arancione per piogge diffuse fino alle 14, gialla sui bacini piccoli

zona B D E gialla fino alle 18

zona C gialla fino alle 21.

"Come atteso - spiega Arpal -, le precipitazioni più intense si sono verificate nelle prime ore della mattinata odierna, quando una debole convergenza si è instaurata solo sul centro della regione, portando a una massima intensità oraria di 53.8 mm a Mele e determinando l'innalzamento al primo livello di guardia di alcuni torrenti, fra cui l'Orba a Tiglieto, lo Stura a Campo Ligure e il Bisagno a La Presa: tutte le portate al momento sono comunque ben contenute in alveo".

"Venti con raffiche ben superiori ai 100 km/h: 155 km/h a Casoni di Suvero, 129 km/h a Fontana Fresca sopra Sori. La sala operativa regionale - prosegue l'agenzia - segnala effetti al suolo gravi nell'imperiese, a Molini di Triora e Rezzo, con alcune centinaia di persone, che potranno raggiungere la propria abitazione solo a piedi; nel resto del territorio frane più localizzate".

"Fino alle ore centrali di oggi, domenica 10 marzo 2024, sono attese piogge diffuse e temporali anche forti - conclude Arpal -, accompagnati da colpi di vento e locali grandinate. Neve fino a 500-600 metri su D con residue spolverate fino a fondovalle, in calo fino a 1000-1200 metri su E con possibili spolverate a quote inferiori. In seguito instabilità postfrontale con temporali sparsi anche forti fino alla serata. Venti meridionali di burrasca (raffiche fino 90-100 km/h) su C in calo, localmente forti altrove in rotazione da N su B. Mareggiate in graduale scaduta".

Previsioni meteo Liguria domenica 10 marzo 2024

Il transito del fronte da Ponente verso Levante determina fino alle ore centrali piogge diffuse e temporali anche forti accompagnati da colpi di vento e locali grandinate. Neve fino a 500-600 m su D con residue spolverate fino a fondovalle, in calo fino a 1000-1200 m su E con possibili spolverate a quote inferiori. In seguito instabilità postfrontale con temporali sparsi anche forti fino alla serata. Venti meridionali di burrasca (raffiche fino 90 100 km/h) su C in calo, loc. forti altrove in rotazione da N su B. Mareggiate in graduale scaduta.

Previsioni meteo Liguria lunedì 11 marzo 2024

Persistono condizioni di spiccata instabilità con rovesci e temporali sparsi per lo più moderati localmente associati a grandinate e colpi di vento. Esaurimento dei fenomeni in serata. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Mare molto mosso per onda lunga di libeccio.

Previsioni meteo Liguria martedì 12 marzo 2024

Mare molto mosso per onda lunga di libeccio su C in graduale scaduta.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

