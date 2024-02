Allerta meteo, Arpal: "Lunga fase di pioggia fino a mercoledì"

È scattata a mezzanotte l'allerta gialla per piogge su A, B, D (in quest'area solo bacini medi e grandi) e dalle 6 gialla anche su C, E (in quest'area solo bacini medi e grandi). Gli orari di uscita dalla gialla verranno ridefiniti questa mattina, attualmente sono le 15 su tutte le aree tranne C, dove si chiude alle 18. Neve: gialla dalle 7 su comuni interni di A, dalle 10 su D; chiusura fissata alle 19, da rivalutare questa mattina.

Tra le 6 e le 7 le precipitazioni più intense si sono registrate nel savonese. Questa mattina sono previste ulteriori valutazioni con le nuove uscite modellistiche. "La scorsa notte - spiega Arpal - si è aperta una nuova fase perturbata, che porterà fino a mercoledì pioggia e neve in diverse zone della Liguria. Si attende un graduale peggioramento con una lunga fase di pioggia anche forte da lunedì a mercoledì, venti di burrasca e neve su alpi liguri (comuni interni di A) e zone D, E, anche a quote basse".

La scansione oraria dell'allerta zona per zona

Zona A – tutti i bacini allerta gialla per piogge da 00:00 alle 15 di lunedì 26 febbraio; scatta poi allerta gialla per neve nei comuni interni (sopra i 1000 mt) dalle 7 alle 19

Zona B – tutti i bacini allerta gialla per piogge da 00:00 alle 15 di lunedì 26 febbraio

Zona C – tutti i bacini allerta gialla per piogge dalle 6 alle 18 di lunedì 26 febbraio

Zona D – tutti i bacini allerta gialla per piogge da 00:00 alle 15 di lunedì 26 febbraio; scatta poi allerta gialla per neve (sopra i 500 mt) dalle 7 alle 19

Zona E – bacini medi e grandi allerta gialla per piogge dalle 6 alle 15 di lunedì 26 febbraio.

Previsioni meteo Liguria lunedì 26 febbraio 2024

Dalla notte piogge e rovesci in estensione da Ponente verso Levante. Intensità forti su ABC, moderate su DE, quantitativi elevati su ABCE, significativi su D. Rovesci a tratti persistenti con locali cumulate molto elevate a fine evento. Bassa probabilità di temporali forti su ABC, possibili colpi di vento e trombe d'aria marine. Venti forti con raffiche di burrasca 70-80 km/h. Mare localmente agitato su C da sud-sud/est. Nevicate fino a moderate (20-30cm) oltre 1000m su A, su D oltre 500-600m con cumulate 5-8cm su zone sensibili, deboli su E a quote superiori ai 900-1000m.

Previsioni meteo Liguria martedì 27 febbraio 2024

Fino al mattino piogge e rovesci diffusi con intensità forti su C, dove si segnala anche una bassa probabilità di temporali forti, moderate su BE. Cumulate significative su CE. Venti forti di tramontana su CDE, 50- 60 km/h con raffiche fino a burrasca su AB 70-80 km/h. Valori >100 km/h sui crinali. Residue spolverate nevose su D nella notte e fino alle prime ore del giorno oltre i 500- 700 m.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

