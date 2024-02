Allerta meteo prolungata su centro-levante

È scattata a mezzanotte l'allerta gialla per piogge su A, B, D (in quest'area solo bacini medi e grandi) e dalle 6 gialla anche su C, E (in quest'area solo bacini medi e grandi). Alla luce delle precipitazioni che si sono verificate nelle scorse ore e delle nuove uscite modellistiche, Arpal conferma la chiusura alle 19 dell'allerta gialla per neve su zona D (versanti padani di Ponente) e anticipa alle 16 la chiusura sulla zona A (Ponente).

Per quanto riguarda l'allerta gialla per pioggia, si conferma la chiusura alle 15 su zona A (Ponente), D (versanti padani di Ponente) ed E (versanti padani di Levante). Sulla zona B (Centro) l'allerta gialla per pioggia sarà prolungata fino alle 21 di questa sera; sulla zona C (Levante) l'allerta gialla per piogge andrà avanti fino alle 14 di martedì 27 febbraio sui bacini piccoli, alle 18 sui medi e grandi.

La polizia locale ha chiuso per allagamento via Pacoret De Saint Bon e via Tea Benedetti, mentre in via Cantore/via di Francia attuate deviazioni alla viabilità per allagamento in atto. Alle 5 in via Trossarelli a Struppa uno smottamento ha invaso parte della strada: istituito il senso unico alternato in attesa della rimozione dei detriti e della messa in sicurezza. In mattinata è crollata una scala esterna d'accesso alla scuola Contubernio d'Albertis in via Amarena. Non si registrano feriti.

La pioggia ha interessato principalmente l'area del centro-Ponente ligure spiega la Protezione civile. A Mele le precipitazioni più intense, con un accumulo di 56,4 mm nelle ultime 12 ore. Allo stesso tempo, venti forti fino a 80 km/h sono stati osservati a Ronco Scrivia e a Riomaggiore, con velocità di 70 km/h.

Come da previsioni, nella giornata odierna è atteso un peggioramento delle condizioni, con venti da sud-est che potrebbero superare i 100 km/h e piogge più intense in transito verso il Levante della regione.

Qualche leggera spolverata di neve ha imbiancato il Colle di Cadibona, così come Millesimo, il Monte Settepani sopra i 600 metri, e l'autostrada A6 Savona-Torino, con previsioni di nevicate più intense nelle prossime ore. Le temperature sono scese notevolmente durante la notte, con un minimo di -3,1 gradi registrato a Poggio Fearza. Temperature massime invece ad Alassio, ora a 12,8 gradi.

Previsioni meteo Liguria lunedì 26 febbraio 2024

Precipitazioni diffuse con cumulate significative su tutte le zone; fenomeni localmente persistenti di intensità moderata su BCDE anche a carattere di rovescio forte su BC. Quota neve attorno ai 400- 500m su D dove i fenomeni nevosi saranno deboli; su A nevicate moderate oltre 800- 1000m, su E ed interno B quantitativi deboli, solo localmente moderati oltre 600- 800m. Venti 60-70km/h da Nord con raffiche oltre i 100km/h sui crinali di ABDE, da Sud-Ovest su C. Mare localmente agitato su ABC e disagio per freddo diffuso su DE, locale su B.

Previsioni meteo Liguria martedì 27 febbraio 2024

Piogge diffuse su tutte le zone con cumulate significative ed intensità fino a moderata su C, accompagnate da rovesci o temporali forti su BCE. Quota neve attorno a 600-800m su D, attorno a 800-1000m su E in risalita con fenomeni nevosi deboli. Venti da Nord fino a 70-80km/h con raffiche oltre i 100km/h da Nord su ABDE, 50- 60km/h da Sud-Ovest su C. Disagio per freddo diffuso su DE, locale su B al mattino.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 28 febbraio 2024

Venti da Nord 50-60km/h con raffiche di burrasca sui crinali di tutte le zone.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

