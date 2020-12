Allerta neve, la Prefettura ai camionisti: «Informatevi prima di mettervi in viaggio»

Domenica pomeriggio si è riunito in Prefettura il Comitato Operativo per la Viabilità (Cov), in vista dell'allerta neve di domani.

Il Comitato ha definito gli aspetti operativi di competenza dei vari Enti e delle Forze dell’Ordine per l’applicazione delle misure previste nel “Piano neve”.

Messe in moto, inoltre, le operazioni di carattere preventivo e gli interventi da attuare in caso di forti criticità sulla viabilità stradale ed autostradale in modo da non replicare il blocco totale avvenuto lo scorso 4 dicembre proprio a causa di una nevicata.

Per quanto riguarda, in particolare, il nodo autostradale genovese, la Prefettura di Genova ha rivolto un appello ai conducenti di mezzi pesanti: «Viva raccomandazione affinché seguano con la massima attenzione le notizie relative all’evoluzione del meteo - si legge nella nota firmata dal Vice capo di Gabinetto Stefano Piccolo - E si informino circa la situazione della viabilità prima di mettersi in viaggio, in particolar modo a partire dalle ore 6 di domani mattina».