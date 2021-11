Meteo Liguria: neve nell'interno e pioggia sulla costa, la situazione

È scattata alle 8 di oggi, giovedì 25 novembre 2021, l'allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente (zona D, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida). Al momento (ore 8.15) precipitazioni interessano un po' tutta la regione con i nivometri che segnalano dalla mezzanotte 11 centimetri a Monte Settepani (Osiglia, Savona) e 5 a Verdeggia (Triora, Imperia).

Le piogge sono, invece, deboli, solo localmente moderate con cumulata oraria massima di 11 millimetri a Pizzeglio (Castel Vittorio, Imperia) dove, dalla mezzanotte si sono cumulati 39 millimetri. Da segnalare i venti settentrionali forti con raffiche di burrasca che hanno toccato in costa 90 km/h a Marina di Loano e, sui rilievi, 73.1 a Colle di Cadibona. Le temperature sono in calo con valore minimo di -3.7 a Monte Settepani.

Dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, contattata intorno alle 9.15, non segnalano al momento particolari criticità legate al maltempo. Anche la polizia locale non riferisce di particolari problemi, salvo un po' di traffico sulle direttrici principali in direzione centro città.

Salvo diverse comunicazioni, attese in tarda mattinata, l'allerta neve sulla zona D si concluderà alle 15. Per quanto riguarda le altre zone non sono state diramate comunicazioni di allerta.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 25 novembre 2021

Tempo perturbato con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio, su tutta la regione. Cumulate areali fino a significative su A. Quota neve in rapido calo fino a fondovalle su D, temporaneamente fino a 400-700 m su parte occidentale di E, altrove su quote superiori ai 1000-1200 m. Su D si attendono accumuli nevosi deboli sulle tratte autostradali, fino a moderati sopra ai 600-700 m. Venti settentrionali tra forti e di burrasca con raffiche intorno ai 70-90 km/h su AB, forti rafficati su CDE.

La suddivisione in zone del territorio regionale