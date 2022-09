Venerdì con allerta gialla, via Aurelia chiusa e bollino rosso in autostrada: rischio blocco traffico

Si prospetta un venerdì critico per la viabilità, il 30 settembre: in autostrada non mancano orari da "bollino rosso" e a complicare tutto arriva anche l'allerta meteo gialla, con una novità a ponente. La via Aurelia ad Arenzano in zona Pizzo, infatti, dopo l'ultimo smottamento, chiuderà in entrambi i sensi già fin con l'allerta gialla all'inizio delle precipitazioni. Sarà possibile spostarsi verso Genova (e viceversa) solo in A10, oppure con i treni. L'autostrada però rischia già l'intasamento per il traffico ordinario.

I tempi di percorrenza sulla rete autostradale ligure sono quasi tutti da "bollino arancione", cioè superiori rispetto alla media, e in alcuni casi da "bollino rosso": in particolare è da tenere d'occhio la fascia oraria tra le 16 e le 19 sulla A10 in direzione Genova e quella tra le 7 e le 10 sulla A7 in direzione Serravalle.

Per quanto riguarda la via Aurelia, oltre alla A10, è l'unico collegamento tra Arenzano e Genova e viceversa, dunque tra il ponente e il levante della regione che rischia di essere - come già successo in passato - tagliata a metà nella 'strozzatura' del Pizzo.

Cosa cambia rispetto al passato? In seguito alla frana del 2016, la via Aurelia in quel punto veniva chiusa solamente con allerta arancione o rossa. Dopo l'ultimo smottamento, Anas ha firmato un'ordinanza che impone la chiusura al transito anche solo con allerta gialla, nel momento in cui iniziano le precipitazioni. Nell'ordinanza si legge "nelle scorse settimane, lungo la tratta in esame, si sono verificati importanti eventi temporaleschi in allerta meteo gialla di eccezionale intensità, che hanno provocato fenomeni di smottamento sulle pendici rocciose". E dunque ordina "in caso di allerta gialla e concreto inizio delle precipitazioni, l'immediata chiusura della strada con deviazione del traffico in A10 tra i caselli di Arenzano e Genova Pra'".

Siccome a inizio ottobre è prevista anche una serie di chiusure di tratti autostradali vicini ad Arenzano nonché del casello di Genova Pra' in direzione Ventimiglia, non rimane che la paradossale speranza nel bel tempo una volta terminata questa allerta.