Allerta rossa, il punto in serata: "La situazione sta migliorando". Scuole aperte martedì a Genova

Nella serata di lunedì 4 ottobre, alle 22, si è tenuta una conferenza stampa della Regione Liguria sul maltempo e sull'allerta meteo rossa che permane sul territorio. La situazione è in evoluzione in queste ore: "La perturbazione sta passando con una rapidità superiore a quella che immaginavamo. Genova a parte le sue propaggini più interne è rimasta quasi indenne, almeno per il momento. Ci aspettavamo che venisse investita in modo diverso da quel che è successo in queste ore, e speriamo anche per le prossime. Domattina resta confermata la cessazione dell'allerta rossa alle 6 del mattino e quindi l'allerta gialla. Il peggio passerà nelle prossime ore, probabilmente più velocemente di quel che ci aspettavamo".

Il punto sulla viabilità e i danni

I danni sul territorio sono diffusi: al Santuario di Savona alcuni evacuati, due anziani e una famiglia in via precauzionale, a Pontinvrea 5 evacuati, famiglie evacuate anche a Rossiglione. "Non c'è elettricità nella casa di circa un migliaio di persone specialmente a Tiglieto. Abbiamo sentito Enel, contano nel recupero dei guasti nelle prossime ore. Abbiamo ancora situazioni importanti di interruzione viabilità sulla statale dei Giovi e sulla A26, mentre la A6 Torino-Savona è stata riaperta. Le ferrovie stavano lavorando sulla tratta che passa da Rossiglione, per domattina dovrebbero tornare in attività. Al momento non si registrano ferimenti, nessun incidente a danno di persone fisiche. Ci sono anche micro frane e interruzioni di strade secondarie soprattutto nell'entroterra savonese e delle valli Stura e Scrivia, su cui stanno già lavorando le Protezioni Civili dei Comuni, ci saranno alcune giornate di lavoro per rimettere le cose a posto".

Insomma il peggio sembrerebbe passato: "Sarà una lunga notte ma per il momento è un po' migliore rispetto a come la potevamo immaginare qualche ora fa".

Ha preso poi la parola l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone: "Abbiamo comunicato l'interruzione della A26 che permane almeno fino alla giornata di domani in entrambe le direzioni, Autostrade farà una serie di sopralluoghi già in mattinata per capire se almeno con una corsia o con un salto di carreggiata sarà possibile riaprire. C'è la chiusura precauzionale di Anas della statale dei Giovi, c'è una frana attiva che va monitorata. La statale del Turchino è stata riaperta, c'erano cedimenti franosi e alberi caduti in direzione Campo Ligure. C'è pericolo di caduta di un muraglione e Anas ha deciso di chiudere un altro tratto di statale ma comunque Rossiglione non verrà isolata. Se il quadro fosse confermato, è chiaro che noi da domani faremo tutte le valutazioni della conta dei danni, siamo però ancora all'interno di un'allerta rossa: il quadro su Genova sembra aver fatto un salto, la perturbazione è passata in fretta e ha lambito solo alcune zone, ma la precauzione prima di tutto perché permane un quadro instabile, anche se con un po' più di serenità per quanto riguarda l'area metropolitana di Genova e un po' meno di apprensione riguardo a tutto quello che è piovuto a Savona. 900 ml di acqua in 24 ore? Non è un evento normale, parliamo del quantitativo che cade in alcuni territori in un anno e forse nemmeno. Ora alcune piogge stanno convergendo sul levante: massima attenzione, sono piogge moderate ma se il quadro sarà confermato domani lavoreremo per il ripristino delle prime emergenze e la conta dei danni".

Il fronte insomma avrebbe subito fortunatamente una notevole accelerata ed è già transitato su buona parte della regione. L'elemento di novità infatti sta nei venti intensi, che hanno raggiunto anche 180 km/h in valle Scrivia contribuendo alla velocizzazione del fronte. Celle temporalesche si stanno comunque ancora formando, ad esempio davanti alle Cinque Terre.

Martedì 5 ottobre: scuole aperte

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha concluso: "La situazione a Genova si è alleggerita, i genovesi hanno rispettato le regole, la città stasera è praticamente deserta, cerchiamo di stare a casa per tutta la nottata, rimane la decisione che domani le scuole saranno aperte. Chiudere le scuole può sembrare facile ma molte famiglie hanno problemi di gestione, cercheremo di chiudere solo quando strettamente necessario. La situazione sembra essere migliorata, non c'è necessità di chiudere le scuole durante la giornata di domani, terremo conto di eventuali evoluzioni durante la notte". A Genova si segnala una frana in via delle Gavette che ha provocato alcuni sfollati sistemati attualmente presso parenti e amici.