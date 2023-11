Allerta meteo prorogata, la diretta: alberi caduti, richiusa strada Rezzoaglio, Brugneto al limite

È entrata in vigore stamattina alle 6 l'allerta meteo per temporali e piogge diffuse e in mattinata è arrivata la proroga di Arpal: nella zona B, quella che comprende il centro della Liguria e Genova, secondo gli ultimi aggiornamenti si manterrà gialla per temporali e piogge diffuse fino a mezzanotte, mentre nella zona C che riguarda il levante da Portofino fino al confine con la Toscana diventa arancione dalle 8 e, mentre nei bacini piccoli tornerà gialla a mezzanotte e per tre ore, nei bacini medi e grandi rimarrà arancione fino alle 3 del mattino di venerdì, e poi gialla fino alle 8. Nella zona E, l'entroterra di levante, l'arancione durerà fino a mezzanotte, poi gialla per tre ore.

La situazione: rischio mareggiate, strada Rezzoaglio di nuovo chiusa, alberi caduti

Nel frattempo, nella serata di ieri e nella notte si sono registrati rovesci localmente intensi, con 121,8 millimetri in due ore Mele, 80 a Giacopiane (Comune di Borzonasca) e 100 a Busalla. Al momento la situazione è sotto controllo. In via ai Pini di Rivarolo a Genova, intorno alle 8 del mattino, è stata segnalata la presenza di un albero caduto sulla strada.

Si registra la caduta di massi sulla strada provinciale 3 a Orero di Serra Riccò.

Alberi caduti in mezzo alla strada

Segnalati diversi alberi caduti: in salita Egeo, sopra Voltri, è caduto un albero secolare, alberi in strada anche in via Linneo a Begato, in via Pedemonte a Sampierdarena, in via Corsica a Carignano e a Davagna, dove sono intervenuti alcuni volontari per liberare la strada, mentre a Zoagli un albero si è abbattuto sull’Aurelia ed è stato rimosso. La strada tra Gattorna e Moconesi alto è stata temporaneamente chiusa per caduta alberi sulla carreggiata in località Baracchi: è possibile utilizzare la viabilità alternativa Ferrada-Lavaggi. Strada poi riaperta dopo la rimozione.

Nuovamente chiusa la strada statale a Rezzoaglio, riaperta ieri, in accordo con Anas: "La chiusura - comunica l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - non deve spaventare nessuno, il presidio di quella frana sarà garantito fino a quando non saranno finiti i lavori strutturali. Sono chiusure precauzionali, potrebbe succedere di nuovo con pioggia, e appena le condizioni lo permetteranno riapriremo a senso unico alternato".

A proposito della frana della Scoglina, "stiamo lavorando con Città Metropolitana per capire quali sono gli interventi necessari per la riapertura, per fortuna abbiamo delle alternative che consentono di non avere un'emergenza di protezione civile".

“Le piogge diffuse stanno saturando i terreni, soprattutto a levante - spiegano Giampedrone e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Nell'ultimo mese sono caduti circa 700 millimetri di pioggia. È importante non abbassare la guardia e porre la massima attenzione. Per la giornata di oggi si prevede la parte più consistente delle precipitazioni dalla tarda mattinata di oggi fino a tutta la serata, in particolare su levante ed entroterra".

Per quanto riguarda il mare "dalla serata di oggi fino a domani, anche quando le piogge smetteranno, mi aspetto che dia una risposta significativa, non paragonabile a quella del 2018 ma importante, è bene stare attenti" conclude Giampedrone.

Scuole e cimiteri

Per quanto riguarda le scuole, nelle zone di allerta gialla rimangono aperte mentre in quelle di allerta arancione sono i sindaci dei singoli comuni a valutare: rimangono chiuse, ad esempio, a Crocefieschi, Lavagna, Rapallo, Ronco Scrivia (dove rimarrà chiuso anche il poliambulatorio Asl 3 di Borgo Fornari), Santa Margherita Ligure, Sestri Levante. A Chiavari rimangono chiusi soltanto i plessi di via Castagnola 2, 4, 11 e 15, via Santa Chiara 20 in adiacenza al rio Bacezza, e via Milo 121.

Molti cimiteri - pur essendo il giorno della commemorazione dei defunti - rimarranno chiusi a causa dell'allerta.

Le previsioni e la tendenza per il weekend

Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com, spiega a GenovaToday che che un’intensa perturbazione atlantica transiterà proprio oggi, giovedì 2 novembre, sulla nostra regione innescando un sensibile peggioramento. Il fronte in questione farà capo alla tempesta atlantica denominata "Ciaran", con centro che si collocherà sulle Isole Britanniche, e darà luogo a piogge sin dal mattino destinate a intensificarsi dal pomeriggio quando saranno accompagnate da fenomeni anche temporaleschi.

Entro sera il clou del maltempo si concentrerà tra genovese e spezzino, con temporali anche di forte intensità e a carattere di nubifragio e accumuli pluviometrici complessivi che potranno superare i 100 mm, generando locali criticità idro-geologiche.

Nel frattempo il tempo tenderà invece a migliorare sul settore di Ponente, con schiarite in avanzamento da ovest. Sono attesi inoltre forti venti di Libeccio con raffiche fino a 100km/h e mareggiate sulla costa tra Genova e La Spezia.

Venerdì la perturbazione sfilerà verso est e il tempo migliorerà su gran parte della nostra regione, con ampie schiarite sin dal mattino seguite però da una lieve variabilità in giornata sul settore di Levante, dove potrà ricomparire qualche piovasco. Permarrà intanto una forte ventilazione da ovest-sudovest che provocherà ulteriori mareggiate sulla costa di Levante.

Sabato una nuova perturbazione raggiungerà la Liguria, dando luogo a una ripresa delle piogge nel corso della giornata, più frequenti ancora una volta sulla Liguria di Levante, mentre domenica si assisterà a un miglioramento con ampie schiarite in estensione da ovest.

Vento forte e mareggiata: i divieti a Genova

Insieme all'allerta meteo, sono stati emessi anche avvisi di vento di burrasca forte e mareggiata intensa sempre per la giornata di oggi, 2 novembre. In particolare, attesa mareggiata intensa da stasera e per tutta la giornata di domani, accompagnata da venti molto forti da sud ovest su tutta la regione.

Ecco i divieti del Comune per il vento:

Divieto transito sopraelevata a veicoli a due ruote, telonati e furgonati

Giardini, parchi e cimiteri chiusi al pubblico

E per la mareggiata:

Non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili

No balneazione/uso di imbarcazioni

Mettere in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno

Lago del Brugneto al limite: "Si pensa tracimerà"

Nei giorni scorsi il Parco dell'Antola avvertiva: per oggi, giovedì, sono previsti 140 mm di pioggia e, per quanto riguarda il lago del Brugneto, "si pensa che tracimerà in tale occasione. Trattenuti 10 milioni di acqua. Siamo saliti di oltre un metro, prove effettuate di recente tutto pronto". Il Parco è comunque in costante contatto con Ireti e fa sapere che la procedura controllata per alleggerire l'invaso è pronta. Qui tutti gli aggiornamenti di oggi.

