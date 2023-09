Allerta meteo prorogata: nuova ondata di maltempo con "alta probabilità di temporali forti"

È trascorsa senza particolari problemi la notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, segnata dalla nuova allerta meteo gialla che doveva concludersi alle 15 ma è stata prorogata. Nello specifico, è stata prolungata fino alle 14 di domani, venerdì 22 settembre, sulle zone B, C ed E che comprendono Genova e la Città Metropolitana (e non solo). A ponente, sulle zone A e D, terminerà prima, alle 10 del mattino.

Sono due i passaggi perturbati intensi ad attraversare la Liguria: uno è quello che sta transitando in queste ore, e che ha causato la prima allerta meteo (con la tromba marina che ha spaventato Vesima e disagi come pioggia in un locale aziendale Amt).

Ma oggi, giovedì 21 settembre, l'arrivo di una nuova perturbazione prevista in serata porterà sulla nostra regione di nuovo piogge e temporali anche forti, che potranno prolungarsi fino a venerdì.

Cosa succederà

Arpal rende noto che nelle prossime ore permarranno condizioni di instabilità sulla regione con qualche possibile pausa precipitativa nel pomeriggio. Tuttavia, dal tardo pomeriggio, ci sarà un nuovo peggioramento dello scenario e una ripresa dei fenomeni. Il passaggio più intenso è atteso da stasera e fino a domani, venerdì 22 settembre, a partire da ponente e in estensione verso il centro-levante.

Si prevedono piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate fino a elevate e alta probabilità di temporali forti e/o organizzati. I venti saranno forti meridionali, rafficati specie sui capi di ponente e sui rilievi; il mare si prevede molto mosso per onda formata da Sud/Sud-Ovest. I fenomeni si attenueranno nel corso della giornata di domani a partire da ponente.

Le previsioni

Oggi, giovedì 21 settembre: Condizioni di spiccata instabilità con rovesci o temporali sparsi localmente anche forti. Dal tardo pomeriggio l'approssimarsi di una nuova perturbazione determina a partire da Ponente piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate areali significative e alta probabilità di temporali forti e/o organizzati. Venti meridionali in rinforzo fino a forti (50-60 km/h) e rafficati specie sui rilievi (possibili raffiche oltre i 100 km/h sui crinali più esposti). Mare in aumento a molto mosso per onda da Sud/Sud-Ovest la sera.

Domani, venerdì 22 settembre: Il transito del sistema frontale determina piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate fino a elevate. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata a partire da Ponente. Venti forti (50-60 km/h) meridionali, rafficati specie sui capi di A e sui rilievi (possibili raffiche oltre i 100 km/h sui crinali più esposti). Mare molto mosso per onda formata da Sud/Sud-Ovest, localmente agitato sulle coste esposte di AB.

Dopodomani, sabato 23 settembre: L'ingresso di aria fredda in quota legato al transito dell'asse di saccatura determina una residua instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi fino a moderati in particolare nelle ore centrali. Venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali su C, in generale rotazione dai quadranti settentrionali con locali rinforzi su AB. Mare molto mosso per onda di libeccio, in graduale scaduta a partire da Ponente.

Le disposizioni del Coc e le regole di autoprotezione

Il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito nel pomeriggio di mercoledì e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla per temporali sul territorio del Comune di Genova, ha messo in atto le azioni previste dal piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Per tutta la durata dell’allerta saranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrogeologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione.

Tutte le ordinanze e le norme di auto-protezione sono disponibili sul sito https://smart.comune.genova.it/

All'entrata in vigore dell'allerta:

predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili

porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento

limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

sito del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria

sito del Comune di Genova

È anche possibile avere informazioni e avvisi tramite i canali Telegram agli indirizzi "ProtezioneCivileComuneGenova_bot" e "@GenovaAlert"

Per tutta la durata dell’allerta sarà attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova.