Allerta arancione prorogata: “Intenso temporale stazionario, attenzione”

L'allerta meteo per temporali in Liguria è stata prorogata con una diversa scansione oraria a seconda delle zone, da ponente a levante passando per l'entroterra. Per quello che riguarda la città di Genova (zona B) allerta gialla per temporali dalle 17 alle 20 di lunedì 23 ottobre. Segue allerta arancione dalle 20 alle 8 di martedì 24 ottobre. Poi gialla fino alle 15 di martedì. Scuole dunque aperte, salvo decisioni diverse dei singoli sindaci, nella città metropolitana.

Allerta meteo 23-24 ottobre: zone e orari

zona A: allerta gialla per temporali dalla mezzanotte alle 15 di martedì 24 ottobre

zona B: allerta gialla per temporali dalle 17 alle 20 di lunedì 23 ottobre. Segue allerta arancione dalle 20 alle 8 di martedì 24 ottobre. Poi gialla fino alle 15

zona C: bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17 alle 20 di lunedì 23 ottobre. Segue allerta arancione fino alle 13 di martedì 24 ottobre. I piccoli saranno in gialla per temporali fino alle 18, mentre i medi permarranno in arancione fino alle 18 e successivamente passeranno in gialla fino a mezzanotte. Bacini grandi: allerta gialla dalle 20 di lunedì 23 ottobre, alle 6 di martedì 24 ottobre. Segue arancione fino alle 18. Poi gialla fino a mezzanotte.

zona D: bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17 alle 20 di lunedì 23 ottobre. Segue allerta arancione dalle 20 alle 6 di martedì 24 ottobre. Poi gialla fino alle 15. Bacini grandi: allerta gialla dalle 20 di lunedì 23 ottobre, alle 6 di martedì 24 ottobre

zona E: bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17 alle 20 di lunedì 23 ottobre. Segue allerta arancione dalle 20 alle 13 di martedì 24 ottobre. Poi gialla fino alle 15 nei piccoli e fino alle 18 nei medi. Bacini grandi: allerta gialla dalle 20 di lunedì 23 ottobre, alle 18 di martedì 24 ottobre.

La suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

"Lunedì sera intenso temporale stazionario a Genova"

Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com tratteggia per Genova Today lo scenario per le prossime ore: "L'Autunno è entrato nel vivo durante questi ultimi giorni - spiega - e ora un'altra perturbazione atlantica interesserà il Nord Italia coinvolgendo anche la Liguria, specialmente tra la sera di lunedì 23 e la giornata di martedì 24 ottobre. Le prime precipitazioni stanno già interessando la regione e si intensificheranno in serata, quando bisognerà porre attenzione alla possibilità di un intenso temporale stazionario nei pressi della città di Genova con rischio di accumuli localmente abbondanti in poche ore. Martedì un fronte più strutturato attraverserà tutta la Liguria risultando più attivo sul Levante, dove gli accumuli complessivi potranno raggiungere i 100 mm specie sulle zone interne".

"Sul levante raffiche di libeccio oltre i 60/70 km/h"

"La perturbazione - aggiunge Berlusconi - sarà accompagnata da forti venti di libeccio con raffiche oltre i 60/70Km/h sul Levante e mare molto mosso o agitato. A seguire un temporaneo miglioramento subentrerà nella giornata di mercoledì 25 ottobre con maggiori schiarite eccetto che sullo spezzino dove potrà insistere maggior nuvolosità e qualche piovasco. Una nuova seppur rapida perturbazione è poi attesa nella seconda parte di giovedì che coinvolgerà sempre principalmente i settori di Levante. Rimane ancora incerta la prognosi per il weekend anche se rimane probabile un contesto sempre molto dinamico e variabile con rischio per altre piogge. Il clima nel complesso si mantiene piuttosto mite per la presenza di correnti temperate occidentali con valori diurni sempre superiori ai 20°C in presenza di soleggiamento".

Genova, le previsioni di 3BMeteo in sintesi