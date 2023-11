Allerta meteo, vento forte, mareggiata e Brugneto al limite: previsioni, divieti e scuole chiuse

È entrata in vigore stamattina alle 6 l'allerta meteo per temporali e piogge diffuse: nella zona B, quella che comprende il centro della Liguria e Genova, si manterrà gialla per temporali e piogge diffuse fino alle 21, mentre nella zona C che comprende il levante da Portofino fino al confine con la Toscana diventerà arancione dalle 8 e, mentre nei bacini piccoli tornerà gialla alle 21, nei bacini medi e grandi rimarrà arancione fino a mezzanotte. Stessa cosa nella zona E, l'entroterra di levante.

Per quanto riguarda le scuole, nelle zone di allerta gialla rimangono aperte mentre in quelle di allerta arancione sono i sindaci dei singoli comuni a valutare: rimangono chiuse, ad esempio, a Crocefieschi, Rapallo e Ronco Scrivia (dove rimarrà chiuso anche il poliambulatorio Asl 3 di Borgo Fornari), Santa Margherita Ligure, Sestri Levante. A Chiavari rimangono chiusi soltanto i plessi di via Castagnola 2, 4, 11 e 15, via Santa Chiara 20 in adiacenza al rio Bacezza, e via Milo 121.

Molti cimiteri - pur essendo il giorno della commemorazione dei defunti - rimarranno chiusi a causa dell'allerta.

In via ai Pini di Rivarolo, intorno alle 8 del mattino, è stata segnalata la presenza di un albero caduto sulla strada: polizia locale sul posto per le valutazioni del caso.

Le previsioni e la tendenza per il weekend

Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com, spiega a GenovaToday che che un’intensa perturbazione atlantica transiterà proprio oggi, giovedì 2 novembre, sulla nostra regione innescando un sensibile peggioramento. Il fronte in questione farà capo alla tempesta atlantica denominata "Ciaran", con centro che si collocherà sulle Isole Britanniche, e darà luogo a piogge sin dal mattino destinate a intensificarsi dal pomeriggio quando saranno accompagnate da fenomeni anche temporaleschi.

Entro sera il clou del maltempo si concentrerà tra genovese e spezzino, con temporali anche di forte intensità e a carattere di nubifragio e accumuli pluviometrici complessivi che potranno superare i 100 mm, generando locali criticità idro-geologiche.

Nel frattempo il tempo tenderà invece a migliorare sul settore di Ponente, con schiarite in avanzamento da ovest. Sono attesi inoltre forti venti di Libeccio con raffiche fino a 100km/h e mareggiate sulla costa tra Genova e La Spezia.

Venerdì la perturbazione sfilerà verso est e il tempo migliorerà su gran parte della nostra regione, con ampie schiarite sin dal mattino seguite però da una lieve variabilità in giornata sul settore di Levante, dove potrà ricomparire qualche piovasco. Permarrà intanto una forte ventilazione da ovest-sudovest che provocherà ulteriori mareggiate sulla costa di Levante.

Sabato una nuova perturbazione raggiungerà la Liguria, dando luogo a una ripresa delle piogge nel corso della giornata, più frequenti ancora una volta sulla Liguria di Levante, mentre domenica si assisterà a un miglioramento con ampie schiarite in estensione da ovest.

Vento forte e mareggiata: i divieti a Genova

Insieme all'allerta meteo, sono stati emessi anche avvisi di vento di burrasca forte e mareggiata intensa sempre per la giornata di oggi, 2 novembre,

Ecco i divieti del Comune per il vento:

Divieto transito sopraelevata a veicoli a due ruote, telonati e furgonati

Giardini, parchi e cimiteri chiusi al pubblico

E per la mareggiata:

Non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili

No balneazione/uso di imbarcazioni

Mettere in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno

Lago del Brugneto al limite: "Si pensa tracimerà"

Nei giorni scorsi il Parco dell'Antola avvertiva: per oggi, giovedì, sono previsti 140 mm di pioggia e, per quanto riguarda il lago del Brugneto, "si pensa che tracimerà in tale occasione. Trattenuti 10 milioni di acqua. Siamo saliti di oltre un metro, prove effettuate di recente tutto pronto". Il Parco è comunque in costante contatto con Ireti e fa sapere che la procedura controllata per alleggerire l'invaso è pronta.

A spiegare quello che succede è il sindaco di Montebruno Mirko Bardini: "Quando la diga raggiunge il massimo livello accade semplicemente che tracima tramite le paratoie mobili in maniera automatica. Diciamo volgarmente tanta ne entra tanta ne esce, per esempio come se in una bacinella piena ci versassimo dentro un bicchiere di acqua, lo stesso quantitativo del bicchiere di acqua uscirebbe dalla bacinella grosso modo. Il problema e la preoccupazione iniziano qui, perché se la diga è piena di quanto sarà il quantitativo d'acqua che tracima? Un bicchiere, una bottiglia, una damigiana o tanti torrenti e ruscelli che nascono dai versanti citati prima, che inevitabilmente con le forti piogge aumentano la loro portata?".

Insomma il problema non è la diga in sé, ma la quantità che non è più in grado di trattenere: "L'acqua in eccesso tramite gli scivoli va ad alimentare il torrente Brugneto a valle della diga stessa. Il Brugneto poi entra nel fiume Trebbia - continua Bardini -. Ecco il problema. Con l'ultima ondata di maltempo a Montebruno il fiume Trebbia era sotto dalla fuoriuscita dall'argine di circa un metro (forse qualcosina in più) ma l'acqua arrivava 'solamente' dal Trebbia e dal Brugneto. Ma dal Brugneto arrivava l'acqua dai versanti a valle della diga, perché appunto tutto quello che scendeva a monte della diga logicamente veniva trattenuto nella nostra bacinella alimentando quindi semplicemente il lago. Quando il Trebbia fa danni è per il combinato disposto del Trebbia più Brugneto alla massima portata anno 2014 e 2015".