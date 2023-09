Allerta meteo, notte senza problemi ma si attende la nuova ondata di maltempo

È trascorsa senza particolari problemi la notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, segnata dalla nuova allerta meteo gialla che dovrebbe concludersi alle 15.

Il condizionale pero è l'obbligo, perché come la stessa Arpal ha segnalato, saranno due i passaggi perturbati intensi ad attraversare la Liguria: uno è quello che sta transitando in queste ore, e che ha causato la prima allerta meteo (con la tromba marina che ha spaventato Vesima e disagi come pioggia in un locale aziendale Amt).

Ma oggi, giovedì 21 settembre, dalla sera l'arrivo di una nuova perturbazione porterà sulla nostra regione di nuovo piogge e temporali anche forti, che potranno prolungarsi fino a venerdì. Per questo lo scenario necessiterà di essere seguito e aggiornato nelle prossime ore.

Secondo 3bMeteo, a Genova la giornata di oggi sarà segnata da instabilità con fenomeni deboli, mentre dalla serata (intorno alle 21 circa) è attesa la nuova ondata di maltempo - più intensa - che porterà temporali e piogge abbondanti soprattutto tra la notte e la mattinata di venerdì.