Pioggia, freddo, neve e gelicidio: allerta fino a mezzanotte, le previsioni

Arpal ha confermato la chiusura a mezzanotte dell'allerta gialla per neve su valli savonesi, Stura, Trebbia, Scrivia, Aveto e comuni interni tra genovesato e savonese (zone D, E e interno di B), l’attenzione è rivolta soprattutto al gelicidio.

"La Liguria - ha spiegato Arpal - è già interessata dai primi fenomeni legati al passaggio di una perturbazione atlantica con precipitazioni d’intensità al momento debole, che interessano un po’ tutta la regione. Nelle prossime ore avremo pioggia lungo la costa, con cumulate significative su buona parte della regione, elevate a Ponente (zona A) e Levante (zona C); l’ingresso di venti di tramontana sta già portando un calo delle temperature che favorirà nevicate soprattutto sui versanti padani di Ponente (zona D)".

Nei comuni dell’entroterra centrale (zona B), in Valle Stura (che rientra nella zona D) e nella parte più occidentale dei versanti padani di Levante (Valle Scrivia, zona E), l’attenzione è rivolta anche al gelicidio. Si tratta di un fenomeno che vede la precipitazione 'nascere' alle quote più alte in forma solida (come neve), nella caduta verso il suolo incontrare uno strato più caldo e fondersi completamente. Se, poi, in prossimità del suolo, incontra uno strato di aria fredda con temperatura inferiore a 0 °C, le gocce venutesi a formare congelano all'istante sulle superfici. Tornando alle precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi dalla serata di oggi; permarranno rovesci fino alle prime ore della mattinata di domani, venerdì 16 dicembre, sul Levante.

Da segnalare anche che i venti sono ruotati dai quadranti settentrionali sul centro Ponente mentre permangono meridionali a Levante; nelle prossime ore è atteso un rinforzo fino a burrasca dei venti settentrionali in particolare nella zona centrale della regione. Il mare, alla boa di Capo Mele è mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 16.6 gradi.

Previsioni meteo Arpal giovedì 15 dicembre

Precipitazioni diffuse, di intensità fino a moderata, determinano cumulate areali significative su BDE, elevate su AC con una bassa probabilità di rovesci o temporali forti su C. Quota neve in calo fino a fondovalle su D e più localmente su parte occidentale di E, 300-400 m su interno B, 800-1200 m su A. Probabili fasi di gelicidio su DE e interno B. Venti forti da Sud-Est su C e parte orientale di B, in rotazione e rinforzo da Nord con burrasca su B e parte orientale di A. Mare molto mosso per onda di libeccio. Disagio per freddo su B.

Previsioni meteo Arpal venerdì 16 dicembre

In mattinata permangono condizioni di instabilità dopo il passaggio della perturbazione con possibili locali rovesci o temporali, in particolare su C dove si ha una bassa probabilità di fenomeni forti. Venti settentrionali moderati con locali rinforzi nelle prime ore della notte in progressiva attenuazione. Mare molto mosso per onda da Sud-Ovest.

Previsioni meteo Arpal sabato 17 dicembre

In serata venti in rinforzo dai quadranti settentrionali sul centro della regione: venti forti su B, localmente rafficati.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

La zone della Liguria

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.