Maltempo, allerta meteo gialla: Pasquetta tra pioggia, vento e mareggiate

Arpal ha emesso allerta meteo gialla (oltre che sul ponente ligure) sui bacini grandi del levante - zona che comprende anche parte della Città Metropolitana di Genova - dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, lunedì 1 aprile.

Ricapitolando: mentre nell'imperiese l'allerta meteo gialla parte alle 18 di oggi e si conclude alle 8 di domani, a levante (zona C) sui bacini grandi, allerta gialla da mezzanotte alle 14 di domani, Pasquetta.

Si conferma quindi lo scenario previsto da Arpal per le prossime ore: dopo il passaggio perturbato che ha portato precipitazioni anche temporalesche sul ponente nella serata di ieri, un nuovo passaggio prefrontale sta interessando in questo momento la regione, con piogge diffuse, di intensità moderata in particolare sulla Valle Scrivia. Nel pomeriggio breve pausa con residua instabilità e rovesci sparsi, specie sui rilievi, ma dalla serata arriverà una nuova intensificazione dei fenomeni per l’avvicinarsi del fronte vero e proprio, che si estenderà e si sposterà velocemente su tutta la regione nella notte.

Nel pomeriggio di domani, 1 aprile, dopo il transito del fronte permarranno condizioni di instabilità post frontale con rovesci sparsi, soprattutto sul levante, mentre a ponente potranno verificarsi parziali schiarite a tratti anche ampie.

I fenomeni saranno accompagnati da venti di burrasca e mareggiate di libeccio diffuse su tutte le coste.

In considerazione dell'alta reattività del reticolo idrografico regionale dopo le morbide/piene dei giorni scorsi, dei suoli ovunque saturi, sono attese nuove risposte alle piogge previste con possibili locali criticità nei bacini piccoli/medi della zona A (ponente). Attese inoltre piene dei corsi d'acqua drenanti i bacini grandi della zona C (levante) (in particolare Vara/Magra) e della zona A, generalmente contenute in alveo.

Ulteriori valutazioni nella giornata di domani con le nuove uscite modellistiche

Le previsioni meteo per oggi, domenica 31 marzo (Pasqua)

Ecco le previsioni a cura di Arpal per oggi, domenica 31 marzo:

Rovesci e temporali sparsi con una bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le aree. Dal tardo pomeriggio nuovo intenso peggioramento a partire da Ponente con piogge e rovesci diffusi, in estensione alle aree centrali, intensità forti su A, moderate su BD, cumulate elevate su A, significative su BD. Venti forti meridionali 50-60 km/h con valori maggiori sui crinali, deciso rinforzo in tarda serata con valori di burrasca. Mare molto mosso con moto ondoso in rapido aumento a Ponente fino a localmente agitato.

Le previsioni meteo per domani, lunedì di Pasquetta

Tra la notte e il mattino piogge e rovesci diffusi con intensità moderate su ABD, forti su CE, quantitativi elevati su CE, significativi su ABD. Possibili temporali con una bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone. Dal mattino migliora a partire da Ponente. Fino a metà giornata venti di burrasca 70-80 km/h su tutte le zone con valori >100 km/h sui crinali, successiva attenuazione a forti. Mare agitato su ABC con mareggiate per onda lunga di libeccio, periodo 7-8 secondi.

Le previsioni meteo per martedì 2 aprile

Venti forti di libeccio su coste esposte di A e su parte più meridionale di C. Durante la notte mare localmente agitato su C con residue mareggiate, in successiva scaduta.