Pioggia e maltempo: dicembre inizia con l'allerta meteo

Il mese di dicembre inizia con un'allerta meteo sul levante della Liguria. Arpal ha infatti emesso l'allerta, prima gialla e poi arancione, per la zona C. Si tratta della costa da Portofino al confine della Toscana oltre a Val Fontanabuona, Valle Sturla e tutta la provincia di La Spezia. Di seguito la scansione oraria dell'allerta per la giornata di venerdì 1° dicembre 2023.

Gialla sui bacini piccoli e medi della zona C dalle ore 15 alle 24.

Gialla dalle 15 alle 18 sui bacini grandi della zona C, poi arancione della 18 alle 24.

Ulteriori valutazioni verranno fatte nella giornata di venerdì, Arpal fornirà aggiornamenti nelle prossime ore. La sala operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. "Il previsto peggioramento - si legge nel bollettino - porterà piogge diffuse e persistenti sulla regione, in particolare sul levante. Si prevedono pertanto dal pomeriggio di venerdì 1 dicembre innalzamenti significativi dei corsi d'acqua della parte orientale della Liguria e più specificatamente sui bacini grandi della zona C. Non si escludono localmente sormonto degli argini e allagamenti delle zone perifluviali. In ambito urbano potrebbero esserci locali allagamenti e rigurgiti del reticolo fognario".

Previsioni meteo Liguria giovedì 30 novembre 2023

Piogge sparse e rovesci per la presenza di un persistente flusso umido prefrontale che interessa soprattutto il Levante. A fine giornata cumulate fino ad elevate su CE, significative su B. Venti moderati, localmente forti di tramontana su zone centrali (40-50 km/h), meridionali, in rinforzo dalla sera su C. Le temperature diurne resteranno contenute su zone esposte alla tramontana con condizioni di disagio fisiologico per freddo su BD.

Previsioni meteo Liguria venerdì 1 dicembre 2023

Piogge diffuse con carattere di persistenza interesseranno soprattutto il Centro-Levante con cumulate areali fino ad elevate su CE (localmente fino a molto elevate), significative su B. Rovesci con intensità fino a forte su C, moderata su E. Venti forti di libeccio su CE con raffiche fino a burrasca su C e sui rilievi di E. Mare molto mosso, localmente agitato su C per onda lunga di libeccio (6-7 sec.)

Previsioni meteo Liguria sabato 2 dicembre 2023

Transita il fronte atlantico con piogge e rovesci sparsi con cumulate fino a significative su CE ed intensità fino a moderate su C. L'ingresso di aria fredda potrà essere accompagnato da temporali al più moderati con grandinate e spolverate nevose oltre i 1200 m. Venti di tramontana in rinforzo dalla tarda mattinata su AB con valori fino a forti (50- 60 km/h), anche maggiori sui crinali. Mare molto mosso, localmente agitato su C per onda lunga di libeccio (7-8 sec.)

La suddivisione del territorio regionale