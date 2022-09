Sabato con allerta meteo, gli aggiornamenti in diretta

È scattata alle 8 l'allerta gialla per temporali, diramata da Arpal. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 settembre, si è riunito il Coc (Centro Operativo Comunale), che ha messo in atto le azioni previste dal Piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Per tutta la durata dell'allerta saranno monitorati i principali corsi d'acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e delle pattuglie della polizia locale. Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione.

All'entrata in vigore dell'allerta:

predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili

porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento

limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione.

Pioggia, vento e mare mosso

L'allerta sarà in vigore dalle 8 alle 24 di sabato 24 settembre, salvo su zona B dove la chiusura è prevista alle 21. Intorno alle 8 le prime precipitazioni si registravano su imperiese, savonese e parte più occidentale della provincia di Genova. 10.2 millimetri in un'ora la cumulata a Seborga (Imperia), 6.2 ad Alassio (Savona), 1.2 a Monte Pennello e Sciarborasca (Genova).

Uno sguardo anche alle temperature, che nella notte si sono alzate di qualche grado soprattutto sul settore centrale: il valore minimo assoluto, 5.5, a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia), nei capoluoghi di provincia: Genova Centro Funzionale 17.8, Savona Istituto Nautico 20.3, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 17.2, La Spezia 14.6.

I venti sono settentrionali sull'imperiese, meridionali altrove, fino a moderati; il mare è poco mosso con temperatura superficiale rilevate dalla boa di Capo Mele di 23.9 gradi. Nel corso della mattina ulteriori valutazioni legate sia alla situazione in atto che alle ultime uscite della modellistica previsionale.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 24 settembre 2022

Il passaggio di una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale porta piogge diffuse moderate, fino a forti su CE, che potranno localmente assumere carattere di rovescio o temporale. Cumulate areali elevate su ACE, significative su BD. Alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su BCE, bassa su AD. Venti tra moderati e forti (50-60 km/h) settentrionali su AB, meridionali moderati con locali rinforzi su C e su parte orientale di B. Mare fino a molto mosso.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 25 settembre 2022

Permangono condizioni di instabilità sul Levante con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale: bassa probabilità di fenomeni forti sulle zone CE (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione).

La suddivisione in zone del territorio regionale