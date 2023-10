Allerta meteo prorogata: arancione in tutta la Liguria, orari, previsioni, chiusure

Gli occhi erano puntati da tempo sulla giornata di domani, venerdì 20 ottobre, per una nuova fase di maltempo dopo la prima allerta meteo arancione di questa notte. E infatti una nuova allerta arancione - il massimo livello per temporali - sta per arrivare: mentre quella gialla durerà fino a questa sera, alle 22 scatterà nuovamente l'arancione, che interesserà tutta la regione (tranne i bacini grandi delle zone C, D ed E in cui rimane gialla) fino alle 15 di domani, venerdì 20 ottobre.

Dopodiché, ovvero dalle 15 di domani in poi, nelle zone A (bacini medi e grandi), C (bacini medi e grandi) ed E (bacini medi e grandi) l'allerta rimarrà gialla per tutto il giorno, tranne nel ponente ligure dove terminerà prima, alle 18. Invece nelle altre zone tra cui il genovesato (B) e l'entroterra tra centro e ponente (D) dopo le 15 non è più prevista alcuna allerta.

Ma è possibile che arrivino ulteriori valutazione sulla base degli ultimi modelli: è necessario dunque seguire con attenzione anche i prossimi aggiornamenti.

Stasera la situazione più critica a ponente, domattina a levante

Fino alle 22 di questa sera, secondo le previsioni di Arpal, persisterà una situazione perturbata con alternanza di momenti asciutti a temporali anche forti. In serata aumenta l’instabilità a causa di un richiamo più intenso di correnti meridionali che favoriscono un’ulteriore intensificazione dei fenomeni con possibilità di temporali localmente lenti o stazionari. Stasera la situazione sarà più critica a ponente, domani mattina più a levante. Nella mattinata di domani atteso l’ingresso del fronte con piogge intense e copiose con rovesci e temporali. Atteso miglioramento dal primo pomeriggio.

Sono attesi venti meridionali di burrasca forte con raffiche fino a 80-90 km/h su costa e 120-140 km/h sui rilievi.

Dalla serata di oggi mare in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense per onda di libeccio con periodo fino a 7-8 secondi. Sabato la situazione dovrebbe migliorare sul centro-ponente ma continuerà l’instabilità sul levante.

Lunedì nuovo peggioramento

"La nostra regione è attraversata da un fronte importante - ha spiegato in mattinata l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - il primo di carattere invernale e con una carica molto significativa dopo mesi senza pioggia. Ci aspettiamo piogge intense, vento e mareggiata. Le proiezioni indicano maltempo fino alla giornata di sabato mattina, con fase di marcata instabilità nella giornata di domani. Seguirà un miglioramento domenica, per poi peggiorare nuovamente lunedì. Un quadro che Arpal sta costantemente aggiornando".

Le previsioni meteo di Arpal

Oggi, giovedì 19 ottobre - Un flusso umido prefrontale mantiene condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti/organizzati su A, parte orientale di B, C ed E. Fenomeni più diffusi e insistenti su C con intensità moderata o puntualmente forte e cumulate areali significative. Dalla sera l'intensificazione del flusso umido meridionale determina un'alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti meridionali in rinforzo su C, rafficati specie sui rilievi. Mare in aumento a molto mosso.

Domani, venerdì 20 ottobre - Un intenso sistema frontale attraversa la Liguria a partire da Ponente con precipitazioni diffuse di intensità fino a molto forte e cumulate elevate in particolare a ridosso dei rilievi. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti anche associati a colpi di vento con possibili raffiche oltre 100 km/h. Venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche oltre 80-90 km/h su costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi. Mare in aumento fino agitato o molto agitato per onda formata da Sud/Sudovest con mareggiate anche intense.

Dopodomani, sabato 21 ottobre - Un flusso umido dai quadranti meridionali mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su C, con cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti forti (50- 60 km/h) meridionali su A, rafficati specie su capi, localmente forti altrove. Mare localmente agitato su A, residue mareggiate di libeccio su parte orientale di B e C.

Chiusure e divieti di sosta con allerta arancione

A Genova restano chiusi:

i cantieri e gli scavi in alveo

il Museo di Storia Naturale Doria e la Loggia della Mercanzia

le biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, Cervetto, Gallino

i centri civici Staglieno e Buranello

i sottopassi pedonali e veicolari

Divieto di sosta:

su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Inoltre, si ricorda che con l'allerta arancione (solo quando effettivamente piove) viene chiusa la via Aurelia tra Voltri e Arenzano, a causa della frana che nel 2016 si era abbattuta in zona Pizzo.

Le precauzioni con l'allerta arancione

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica arancione, il Comune di Genova segnala che i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare, all’emanazione dello stato di allerta

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia)

All'entrata in vigore dell'allerta

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando sempre l’uso dell’ascensore

I proprietari di locali in zone a rischio e con presenza di dehors a livello strada sono invitati dall'amministrazione ad adottare tutte le misure di sicurezza del caso.

Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

