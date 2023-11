Dopo la mareggiata nuovo peggioramento: allerta meteo e previsioni

Dopo la violenta mareggiata di venerdì 3 novembre 2023 piccola tregua sul fronte del maltempo, ma all'orizzonte c'è già una nuova allerta meteo.È stata emessa da Arpal ed è arancione sui bacini medi e grandi di levante (zona C) dalle 18 di sabato 4 novembre, fino a mezzanotte. Gialla, invece:

sul centro (zona B)

sui bacini piccoli di levante (zona C)

sui versanti padani di levante (zona E)

Una nuova perturbazione è infatti in arrivo e interesserà particolarmente il centro e il levante della regione tra il tardo pomeriggio di sabato 4 novembre e la mattinata di domenica 5 novembre. Si attendono piogge diffuse e persistenti, soprattutto sul Levante, con linee temporalesche localmente forti ma non stazionarie. Considerato l'attuale elevato grado di saturazione del terreno e i livelli idrometrici tuttora superiori ai valori ordinari in particolare sui maggiori corsi d'acqua del Levante, sono attese nuove rilevanti risposte idrologiche con allagamenti delle zone perifluviali e golenali, che potranno proseguire anche nella giornata di domenica.

Per la giornata di sabato si prevede ancora mare agitato con mareggiate su Levante per onda lunga di libeccio. Venti meridionali in rinforzo a burrasca con raffiche fino a 70-80 km/h lungo la costa e oltre 100/120 km/h sui rilievi la sera. Ulteriori valutazioni per la giornata di domenica saranno effettuate nella giornata di domani.

Previsioni meteo Liguria sabato 4 novembre 2023

L'arrivo di una nuova perturbazione determina dal pomeriggio piogge diffuse di intensità moderata o localmente forte, anche a carattere temporalesco in serata. Fenomeni più insistenti a Levante con cumulate areali elevate su CE. Alta probabilità di temporali forti/organizzati su BCE, bassa altrove. Venti meridionali in rinforzo a burrasca con raffiche fino 70-80 km/h sulla costa, oltre 100-120 km/h sui rilievi la sera. Mare agitato con mareggiate su C per onda lunga di libeccio, in temporaneo calo e nuovo generale aumento dal pomeriggio-sera.

Previsioni meteo Liguria domenica 5 novembre 2023

Nelle prime ore ancora possibili rovesci e temporali a Levante con bassa probabilità di temporali forti su CE, esaurimento dei fenomeni in mattinata. Insistono venti meridionali forti o di burrasca, con raffiche da Sudovest fino 70-80 km/h specie sui capi di A e su Spezzino, oltre 100-120 km/h sui rilievi nella notte. Mare agitato o molto agitato per onda lunga e formata di libeccio, mareggiate intense sulle coste esposte in particolare a Levante.

La suddivisione del territorio regionale