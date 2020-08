Allerta meteo sulla Liguria nel giorno d'inaugurazione del nuovo ponte

Come previsto, dopo la prima fase di caldo intenso dell’estate 2020 e i temporali della serata di sabato, soprattutto in Piemonte, domenica e soprattutto lunedì anche la Liguria potrà essere interessata da piogge, rovesci e temporali forti. Arpal ha emanato l'allerta gialla per temporali, che avrà questa scansione:

Zone B-C (bacini piccoli e medi) dalle 06 alle 22 di lunedì 3 agosto

Zone A-D-E (bacini piccoli e medi) dalle 10 alle 22 di lunedì 3 agosto.

Negli ultimi giorni le temperature hanno raggiunto, in Liguria, i valori più elevati dell’anno: ieri, sabato 2 agosto, le punte massime si sono registrate a Dego Girini (Savona) con 35.9 e Riccò del Golfo (La Spezia) con 35.3 ma anche lungo la fascia costiera i termometri hanno, in molte località, superato i 30 gradi. Tra la serata di oggi e in particolare nella giornata di domani, lunedì 3 agosto, è atteso un cambiamento della situazione meteo con l’instabilità che tenderà ad aumentare su tutta la regione, partendo da levante e poi estendendosi verso il centro e il ponente ligure. Dopo il passaggio perturbato atteso il calo dei valori di temperatura e umidità.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e la Liguria domenica 2 agosto 2020

Diffuso disagio per caldo e afa. Verso la serata possibili isolati rovesci o temporali al più moderati su DE e sui rilievi di A; possibili locali sconfinamenti verso costa.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e la Liguria lunedì 3 agosto agosto 2020

Il transito di un fronte freddo sulle Alpi determina la formazione di un minimo sul Ligure. Marcata instabilità su tutta la regione: fin dal mattino possibili temporali forti, anche organizzati su BC; dalle ore centrali della giornata i temporali forti andranno ad interessare anche ADE. Non si escludono locali grandinate e colpi di vento. Fino al mattino venti settentrionali tra moderati e forti su B e C; dopo una temporanea attenuazione, successivo nuovo rinforzo nel pomeriggio, fino a burrasca in serata sui rilievi di BDEC e sui capi di A.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e la Liguria martedì 4 agosto 2020

Fino alla prima parte della giornata possibili piogge e temporali su CE. Seguire gli aggiornamenti.

La suddivisione in zone del territorio regionale