Nuova allerta gialla per temporali in Liguria, orari e previsioni

Nuova allerta meteo gialla in Liguria. È stata emessa da Arpal per la giornata di lunedì 18 settembre 2023, nella fascia oraria compresa tra le 8 le 17, con alta probabilità di temporali forti.

"Il passaggio perturbato sul Nord Italia potrebbe portare, di nuovo, condizioni di spiccata instabilità sulla Liguria - spiega Arpal -. Tra la mattina e il primo pomeriggio di lunedì 18 settembre, si attende una fase pre-frontale in cui la convergenza dei venti può attivare temporali forti o organizzati, più probabili sul settore centrale della regione. Dalla seconda parte della giornata, è previsto un peggioramento dello scenario con piogge più diffuse sul Centro-Levante. Lo scenario è ancora molto incerto e necessiterà di essere seguito e aggiornato con l’avvicinarsi della perturbazione".

Nel bollettino emesso si legge che lunedì 18 settembre 2023 l'approssimarsi di un'onda depressionaria determina un afflusso di aria molto umida sulla regione associata a condizioni di spiccata instabilità, favorendo precipitazioni sparse sul Ponente, più diffuse sul centro e sul levante della Liguria, con cumulate areali significative su BC e probabili temporali fino a forti o organizzati tra mattinata e pomeriggio. Dal pomeriggio deciso rinforzo dei venti da sud, sudovest fino a forti su A e rilievi di BCDE. Dal tardo pomeriggio aumento del moto ondoso fino a mare molto mosso per onda di libeccio su A.

Previsioni meteo martedì 19 settembre

Per quello che riguarda martedì 19 settembre 2023 Arpal prevede sino al primo mattino residue precipitazioni sul Levante con possibili rovesci o temporali d'intensità al più moderata. Nelle prime ore delle notte venti da sud, sudovest fino a localmente forti sulla costa di A e sui rilievi di B, C ed E. Dalle prime ore della notte mare molto mosso per onda di libeccio sulla costa orientale di B e su C, in calo a mosso già dal pomeriggio

