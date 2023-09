Nottata di maltempo: allagamenti, alberi caduti e frane, le previsioni

Nottata di temporali e pioggia, con allagamenti, alberi caduti e anche una grossa frana a Genova, in via Trossarelli a Struppa. L'allerta gialla prosegue fino alle ore 14 di venerdì 22 settembre 2023 sulle zone B, C ed E che comprendono Genova e la Città Metropolitana (e non solo), e fino alle 10 sulle zone A e D.

Temporale nella notte e fulmini

Arpal nella notte ha spiegato che un'estesa struttura precipitativa temporalesca ha attraversato la regione da Ponente a Levante determinando piogge forti, prima su ponente Genovese, Val Cerusa, il Leira e l'Alta Valle Stura. Poi anche tra Genova e Tigullio. Tra l'una e le tre di notte precipitazioni di intensità tra forte e molto forte accompagnate da intensa attività elettrica e locali colpi di vento. Intorno alle 3 le cumulate orarie di 57.4 mm a Genova - Castellaccio, 52.8 a Genova - Fiumara, 48.4 mm a Genova - Bolzaneto e 46.4 mm a Vicomorasso (comune di Sant'Olcese). Arpal ha segnalato che in 15 minuti sono caduti a Genova - Castellaccio 25.2 mm e che la cumulata massima nelle ultime 24 ore è stata quella di 148.4 mm a Cipressa. Precipitazioni che hanno fatto salire il livello idrometrico del Bisagno, rimasto però al di sotto della soglia di guardia, e anche il Polcevera e lo Sturla.

Frana in via Trossarelli, allagamenti e alberi caduti

Nella notte sono stati segnalati allagamenti a Sampierdarena tra via Reti, via Degola e piazza Montano, ma anche tra levante e Val Bisagno. La centrale operativa dei vigili del fuoco intorno alle 7 del mattino ha spiegato di avere ancora una quarantina di interventi in coda tra allagamenti e alberi caduti, distribuiti su tutta la città metropolitana di Genova. La situazione più grave è quella di via Trossarelli a Struppa, dove c'è stata una grossa frana che ha invaso la strada, chiusa dalle 5 del mattino. Presenti sul posto i pompieri, la polizia locale e la protezione civile.

Previsioni meteo Arpal venerdì 22 settembre

Venerdì 22 settembre: Il transito del sistema frontale determina piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate fino a elevate. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata a partire da Ponente. Venti forti (50-60 km/h) meridionali, rafficati specie sui capi di A e sui rilievi (possibili raffiche oltre i 100 km/h sui crinali più esposti). Mare molto mosso per onda formata da Sud/Sud-Ovest, localmente agitato sulle coste esposte di AB.

Previsioni meteo Arpal sabato 23 settembre

Sabato 23 settembre: L'ingresso di aria fredda in quota legato al transito dell'asse di saccatura determina una residua instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi fino a moderati in particolare nelle ore centrali. Venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali su C, in generale rotazione dai quadranti settentrionali con locali rinforzi su AB. Mare molto mosso per onda di libeccio, in graduale scaduta a partire da Ponente.

La suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Notizia in aggiornamento