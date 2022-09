Meteo, allerta gialla prolungata fino a mezzanotte: gli aggiornamenti

Il maltempo è arrivato a Genova e in Liguria, in mattinata soprattutto nel Tigullio con alcuni nubifragi soprattutto tra Rapallo e Santa Margherita, nel pomeriggio si è spostato tra entroterra, Genova e soprattutto ponente genovese, l'allerta emanata da Arpal è stata prolungata una prima volta e poi ulteriormente allungata fino alla mezzanotte di sabato 3 settembre 2022, su tutta la regione. Alla base della decisione la situazione di spiccata instabilità e l’incertezza evidenziata dalla modellistica previsionale.

Arpal: "Fenomeni forti e celle temporalesche sparse"

Arpal spiega: "La Liguria è ancora interessata da fenomeni forti e celle temporalesche sparse che coinvolgono diverse zone del territorio regionale. In questa fase della giornata i fenomeni interessano maggiormente il centro Ponente mentre strutture più organizzate continuano a permanere in mare. Questa situazione instabile è destinata a proseguire nelle prossime ore, andandosi gradualmente attenuando verso le ore serali".

Segnalate intensità molto forti a Madonna delle Grazie (Genova) con 55.2 millimetri in un’ora, Lerca (Cogoleto, Genova) con 52.2 di cui 31.4 in 15 minuti, Sciarborasca (Cogoleto, Genova) con 50.8; intensità forti a Santa Margherita Ligure (Genova) con 48.4 millimetri in un’oradi cui 26.6 in 15 minuti. Alpe Vobbia (Genova) con 40.2, Monte Pennello (Genova) con 30.0. Al momento è Madonna delle Grazie ad avere la cumulata totale maggiore con 78.8 millimetri.

Nell'immagine sotto lo scatto radar delle ore 16.25.

Allagamenti ad Arenzano e Cogoleto

Dalle ore 14:30 circa il maltempo sta flagellando il ponente: tra Arenzano e Cogoleto sono stati segnalati allagamenti in strada con forte vento, temporale e pioggia battente. Forte pioggia anche sui quartieri del ponente genovese.

Masone: allagamenti in autostrada

Forte temporale e allagamenti anche sulla A26 all'altezza di Masone nel primo pomeriggio, alcuni lettori in viaggio hanno segnalato diverse automobili costrette a fermarsi intorno alle ore 14.

Santa Margherita: 60 mm di pioggia caduta in un'ora

Questa mattina una cellula temporalesca ha interessato Santa Margherita Ligure. Le centraline meteo del Comune hanno registrato precipitazioni intense e concentrate: il pluviometro posizionato alla Casa del Mare ha registrato 56.60 mm in un’ora; il pluviometro di San Lorenzo della Costa ha registrato 19,40 mm in un’ora. L’acqua nei torrenti cittadini è defluita senza problemi, anche le caditoie e i tombini hanno lavorato al meglio.

Dichiara il Vicesindaco Emanuele Cozzio con delega alla Protezione Civile: "Purtroppo i temporali si caratterizzano sempre più come eventi particolarmente intensi e concentrati su porzioni di territorio. Fortunatamente il temporale che ci ha interessato non si è soffermato a lungo. Ringrazio i Volontari di Protezione Civile e il Personale comunale per il lavoro svolto. Sono comunque soddisfatto di come ha risposto nel complesso il sistema di raccolta delle acque piovane e ciò grazie al costante lavoro di pulizia e controllo svolto dal nostro personale. prevenzione".

Nubifragio a Rapallo

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco: "Come ben evidenziato poco fa dal Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina Rapallo è stata la città più colpita dal nubifragio che si è abbattuto sul territorio. Prestate massima attenzione a questi fenomeni intensi, repentini e improvvisi". Il primo cittadino ha pubblicato anche la foto che trovate in testa all'articolo, scattata da Rossella Zini.

Arpal: "Ecco perché al mattino ha piovuto poco"

"Le dinamiche che si sono verificate nelle scorse ore - spiega Arpal in una nota - erano uno degli scenari meno probabili: lo scirocco, fortunatamente, è stato incapace di portare sul territorio ligure né la struttura temporalesca che é stazionata per alcune ore di fronte allo spezzino, né quella al largo dell’imperiese; solo qualche isolato temporale ha raggiunto l'entroterra alle spalle del monte di Portofino, in corrispondenza del quale proprio ora si sta organizzando una linea temporalesca in direzione nord-est che stiamo seguendo con attenzione. L'instabilità attuale, caratterizzata da scenari ad elevata incertezza di dettaglio, potrebbe continuare a lasciare spazio ad alcuni temporali localmente forti, che fino a sera avranno la possibilità di alternarsi alle ampie finestre soleggiate presenti sulla Liguria dal mattino".

Sotto l’immagine radar con i temporali in corso sul bacino del Mar Ligure.