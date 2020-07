Meteo: allerta prolungata su tutta la regione

La veloce fase instabile attesa sulla Liguria ha avuto avvio con rovesci e temporali, localmente forti, a Levante; qualche precipitazione anche in alcune zone del settore centrale. Alla luce della situazione in atto e degli ultimi aggiornamenti della modellistica previsionale, Arpal ha prolungato l'allerta meteo gialla per temporali, che, su tutta la regione, terminerà alle 20 di oggi, venerdì 24 luglio. L'allerta riguarda i bacini piccoli e medi di tutte le zone.

Rovesci temporaleschi hanno interessato durante la mattinata il Levante, in particolare lo spezzino, con intensità tra localmente tra forti e molto forti nella zona di Levanto (dati aggiornati alle 11.45, 60.2 millimetri in un’ora nella stazione situata in centro, 51 in quella di San Gottardo), mentre a Casale di Pignone si sono toccati i 32 millimetri in un’ora e a Monterosso 30.4 (intensità tra moderata e forte). Qualche precipitazione si è registrata anche a cavallo tra le province di Savona e Genova (5.6 millimetri all’ora a Madonna delle Grazie, nel Ponente genovese). Nelle prossime ore si attende un aumento dell’instabilità su tutte le zone con possibili rovesci e temporali, localmente anche forti; possibili colpi di vento durante i fenomeni temporaleschi più intensi. Le precipitazioni saranno in attenuazione nella seconda parte del pomeriggio a partire da Ponente, anche se permarranno residue condizioni di instabilità fino alla serata.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e la Liguria venerdì 24 luglio 2020

La perturbazione che ha investito le regioni settentrionali della penisola porta condizioni di maltempo anche sulla Liguria. Segnaliamo precipitazioni a carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di episodi forti su tutte le zone soprattutto nelle ore centrali; fenomeni in attenuazione nella seconda parte del pomeriggio con residua instabilità e bassa probabilità di temporali forti fino a sera.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e la Liguria sabato 25 e domenica 26 luglio 2020

Locali condizioni di disagio per caldo nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate.

La suddivisione in zone del territorio regionale