Liguria in allerta gialla tra frane, vento forte, temporali e mareggiata: aggiornamenti e previsioni

Scattata in gran parte della Liguria l'allerta meteo gialla che rimarrà in vigore per tutta la giornata di domenica 3 marzo 2024. La nostra regione è interessata da un nuovo passaggio perturbato, con pioggia, neve sulle cime più alte, vento forte e mareggiata fra domenica e lunedì.

Allerta meteo gialla, gli orari

Nella tarda mattinata di domenica 3 marzo 2024 Arpal ha confermato lo scenario e prolungato in tutte le zone coinvolte l'allerta fino a mezzanotte. Ecco il dettaglio.

Zona A (Ponente), B (Centro), D (Versanti Padani di Ponente): termina alle 23:59 di domenica 3 marzo

Zona C (Levante), bacini piccoli e medi: dalle 14 fino alle 23:59 di domenica 3 marzo

L'aggiornamento delle ore 18:30. Toti: "Massima attenzione"

Regione Liguria ha fatto il punto della situazione intorno alle ore 18:30. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria e permane l’allerta gialla fino a mezzanotte da ponente a levante per le piogge intense che nelle prossime ore potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Anche il moto ondoso è in aumento con un’altezza massima che ha superato i 4 metri a Capo Mele. Una tromba d’aria è stata avvistata al largo della costa savonese. Venti di burrasca oltre i 100 km orari.

"Attraverso la nostra sala operativa regionale della Protezione civile siamo in costante contatto con i sindaci per gestire le situazioni puntuali di frane e smottamenti che si sono verificate in queste ore - dichiarano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Conclusa l’allerta, valuteremo di chiedere al Dipartimento nazionale di estendere lo stato di emergenza già richiesto per le mareggiate di qualche mese fa in modo da avere maggiori risorse per il ripristino delle viabilità che risultano interrotte".

In particolare, nello spezzino, Regione sta lavorando con la Provincia e il Comune di Calice al Cornoviglio per far partire già domani i lavori di realizzazione di un bypass o di una corsia emergenziale a seguito della frana che ha interessato la Sp20. L’unica strada alternativa è costituita da una strada comunale, su cui la protezione civile regionale ha attivato il Canale Lunense per lavori di sfalcio e pulizia.

"La coda della perturbazione interesserà il levante ligure fino alle ore centrali della giornata di domani - aggiunge Giampedrone -. Le prossime ore richiedono la massima attenzione: sta piovendo molto su terreni già intrisi di acqua, con il rischio di altri smottamenti e frane che potrebbero verificarsi anche nei prossimi giorni".

Tra le situazioni maggiormente attenzionate dalla Protezione civile regionale, anche le frane nel genovese a partire da Crocefieschi, Pieve Ligure e Rossiglione, dove sulla strada comunale denominata Valle Garrone è stato istituito il senso unico alternato. A ponente si è verificata una serie di frane in particolare in Val Bormida, sulla strada statale 453 della Valle Arroscia nel comune di Ortovero, a Ventimiglia, in zona Camporosso, dove uno smottamento ha reso inagibili tre bungalow, e a Dolcedo, dove i tecnici della Provincia stanno intervenendo con un escavatore per rimuovere un grosso albero dalla sede stradale in via Regina Margherita. A Santa Margherita Ligure la mareggiata ha sollevato parte del percorso pedonale verso Portofino. Alcuni detriti sono caduti a Varazze sulla passeggiata pedonale di lungomare Europa, chiusa al transito; lunedì è previsto un sopralluogo dei tecnici del Comune.

Tromba marina davanti a Finale Ligure

Una grossa tromba marina è stata ripresa in un video pubblicato da Limet e ripreso dai marinai del porticciolo di Finale Ligure. Qui sotto una foto.

Frana tra Varazze e Cogoleto

Problemi a Varazze sul percorso ciclo-pedonale che collega il Comune con Cogoleto. Una grossa frana (nella foto di copertina) è caduta su lungomare Europa all'altezza della Baia dei Pescatori ostruendo il passaggio, fortunatamente non ci sono stati feriti. La strada è stata chiusa. Altri smottamenti nelle ultime ore e negli ultimi giorni: a Rossiglione sprofondamento di circa 15 centimetri del sedime stradale nella frazione Garrone, poco prima del ponte in località Brigne, a Crocefieschi una scuola è stata sventrata da un enorme masso caduto dalla collina.

Allagato 'il solito' sottopasso a Multedo

A Genova la pioggia ha allagato, come capita ormai in occasione di ogni ondata di maltempo, il sottopasso in via Simone Pacoret de Saint Bon a Multedo. Il Comune aveva promesso, a metà gennaio, di avere diverse proposte per trovare una soluzione al problema, a distanza di quasi due mesi la situazione sembra quella di partenza. Ogni volta che piove il sottopasso diventa una piscina. Anche questa volta è stato chiuso intorno alle ore 15. Intorno alle ore 18 chiuse per allagamenti anche via Tea Benedetti e la rotonda San Giovanni d'Acri.

Alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco

A causa del forte vento sono invece stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco in città per alberi caduti o pericolanti.

Santa Margherita, sollevata la passerella pedonale

A causa della forte mareggiata in corso, a Santa Margherita Ligure è stata sollevata la passerella pedonale tra la Cervara e Paraggi. Sono stati chiusi anche i parchi e i cimiteri cittadini. Il Comune raccomanda la massima prudenza.

Le previsioni di Arpal giorno per giorno

Domenica 3 marzo: precipitazioni diffuse fino a moderate con cumulate areali elevate su AD e significative altrove; locali rovesci/temporali su Centro-Ponente in estensione al Levante da metà giornata con alta probabilità di fenomeni forti su ABCD, bassa su E. Nevicate deboli intorno ai 1000 metri sui rilievi alpini di A, moderate a quote superiori; deboli sopra i 1000-1200 m su E. Venti meridionali di burrasca forte (raffiche intorno a 80-100 km/h, localmente superiori). Mareggiate intense dal tardo pomeriggio per onda lunga (8-9 secondi) da Sud, Sud-Ovest.

Lunedì 4 marzo: nella prima parte della giornata residua instabilità con locali rovesci/temporali, bassa probabilità di fenomeni forti su ABCD (possibili: allagamenti localizzati; danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). In mattinata: venti settentrionali fino a forti rafficati su AB e sui crinali di D, moderati altrove; mareggiate intense con onda lunga (fino 9-10 secondi) da Sud-Ovest più insistenti su C e sulla parte orientale di B. Moto ondoso in scaduta a partire da Ponente.

Martedì 5 marzo: l'approssimarsi di una nuova perturbazione porta locali precipitazioni in serata anche a carattere di rovescio o temporale, al più moderato. Ingresso di venti settentrionali moderati anche rafficati in serata. Moto ondoso in aumento fino a mare localmente agitato su C in tarda sera.

La suddivisione del territorio regionale

A : Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa B : Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno C : Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla D : Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

L'aggiornamento delle 11:30. Arpal: "Pomeriggio con temporali, vento e mareggiate"

"Al momento - spiegano gli esperti di Arpal intorno alle 11:30 - il minimo è posizionato più verso il golfo del Leone, posizione che determina le precipitazioni più consistenti al di fuori del nostro territorio; nel pomeriggio si attende però un'intensificazione dell’attività temporalesca, associata al passaggio vero e proprio del fronte perturbato, accompagnato anche un lieve abbassamento della quota neve, sempre confinata attorno ai mille metri. I venti di scirocco, fenomeno attualmente più intenso del passaggio perturbato - stanno soffiando sulla regione con raffica massima di 113km/h registrata a Monte Penello, sopra il Ponente genovese, e di 129,9 km/h a Ronco Scrivia. In aumento il moto ondoso - concludono - : dal pomeriggio mareggiata su tutte le coste, in particolare sul centro-levante, dove attorno a mezzanotte il periodo, ossia l’intervallo di tempo fra un’onda e l’altra, sarà intorno ai 9-10 secondi. Onda massima registrata fin ora è di 2,98 metri".

L'aggiornamento delle 9:30. Giampedrone: "Piove su terreni già intrisi d'acqua"

"Questa situazione ci accompagnerà fino alle ore centrali della giornata di domani, soprattutto nel levante ligure - spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Siamo in un quadro di allerta gialla che va dal Piemonte fino alla Toscana quindi serve la massima attenzione anche perché piove su terreni già intrisi di acqua a seguito delle piogge non solo delle ultime ore ma anche dei mesi precedenti. Questo può determinare smottamenti e piccole frane, anche nei prossimi giorni".

Tra le situazioni maggiormente attenzionate dalla Protezione civile regionale, la frana di Calice al Cornoviglio dove Regione sta lavorando con la Provincia della Spezia per la messa in sicurezza della Sp20 attualmente chiusa, le frane nel genovese a partire da Crocefieschi e Pieve Ligure e a ponente una serie di frane in particolare in Val Bormida.

"Conclusa l’allerta valuteremo di inviare al governo una richiesta di estensione dello stato di emergenza rispetto alle mareggiate di qualche mese fa, perché le situazioni che stiamo monitorando, da ponente a levante, sono certamente puntuali ma richiedono importanti risorse per essere ripristinate". Ha concluso l'assessore Giampedrone.

