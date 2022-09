L'allerta gialla per temporali chiude in anticipo. Le previsioni

L'allerta meteo gialla per temporali sul centro e il levante della Liguria chiude in anticipo, alle ore 12 anziché alle ore 15 di giovedì 8 settembre 2022. Lo ha comunicato Arpal che ha comunque segnalato come "permanga instabilità e siano possibili, in particolare tra serata e prossima notte, rovesci e temporali localmente anche forti soprattutto sul centro Ponente. L’avviso meteorologico indica una bassa probabilità di temporali forti su tutto il territorio regionale).

"Nella notte - ha spiegato ancora Arpal - le precipitazioni hanno interessato in particolare le zone interne del settore centro-orientale della regione e lo spezzino: si segnala, a Busalla, una cumulata di 24.4 millimetri in 30 minuti tra le 3.00 e le 3.30; deboli precipitazioni anche a Ponente. I venti si sono orientati principalmente dai quadranti meridionali con raffiche sui rilievi (punta massima 97.9 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino)".

Le temperature si mantengono elevate, associate a tassi di umidità significativi: Genova Centro Funzionale ha registrato alle 5.30 una minima di ben 25.1 gradi, associata a un tasso di umidità dell’89%. Superiori ai 20 gradi anche i valori negli altri capoluoghi di provincia: Savona Istituto Nautico 23.8, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 20.2, La Spezia 22.6.

Previsioni meteo Arpal giovedì 8 settembre 2022

A seguito del passaggio perturbato della notte permangono diffuse condizioni d'instabilità che favoriscono lo sviluppo di isolati rovesci o temporali, più probabili sul Centro-Levante fino al pomeriggio, sul Centro-Ponente in serata per la formazione di un minimo barico sul Mar Ligure; dal pomeriggio bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone. Da metà giornata venti da sudovest in rinforzo lungo la costa di A fino a forti sui capi esposti.

Previsioni meteo Arpal venerdì 9 settembre 2022

Persistono condizioni d'instabilità che associate a un minimo barico sul Mar Ligure favoriscono lo sviluppo di rovesci o temporali con bassa probabilità di fenomeni forti fino a metà giornata su BDE. Da metà giornata venti da sudovest in deciso rinforzo lungo la costa di A fino a forti. Nella notte mare molto mosso per onda di libeccio su C in calo al mattino; da metà giornata nuovo aumento del moto ondoso a partire da Ponente fino a mare molto mosso per onda di libeccio su A dal pomeriggio, su B in serata, localmente agitato su C in serata.

Previsioni meteo Arpal sabato 10 settembre 2022

Arpal per il momento segnala solo mare molto mosso a inizio giornata per onda di libeccio sulla costa di C in scaduta nel corso della notte.