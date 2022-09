Scattata l'allerta gialla: attesi forti temporali, gli aggiornamenti

È scattata stamattina (mercoledì 7 settembre 2022, ndr) alle ore 6 l'allerta meteo gialla per temporali sul settore centrale e i versanti padani della regione (a questo link tutti i dettagli), proseguirà fino alle ore 15 perché, come spiegato da Arpal, una depressione atlantica scalfirà lentamente il promontorio anticiclonico che ci sta interessando da alcuni giorni, pilotando sul nord Italia alcuni nuclei più instabili. Coinvolte le zone B, D, E della Liguria, che comprendono Genova, costa da Noli a Portofino, valli savonesi, Stura e valli genovesi di levante.

"Lo scenario - spiega Arpal - appare caratterizzato da estrema incertezza previsionale, a causa della formazione di un piccolo minimo depressionario sul mar Ligure, la cui posizione e traiettoria determinerà l’innesco e la successiva evoluzione delle strutture temporalesche. Tra gli scenari previsionali possibili, il più insidioso prefigura la formazione, in mattinata, di strutture temporalesche sul golfo di Genova, che tenderanno a muovere verso nord interessando principalmente il settore costiero centrale della regione (zona B). Possibile coinvolgimento delle zone padane, nella parte orientale della zona D, ed in quella occidentale della zona E. Per il Ponente regionale si prefigura una bassa probabilità di temporali forti, in particolare nel settore orientale della zona A. Isolati fenomeni forti potranno verificarsi anche nel Levante regionale (zona C). Trattandosi di una previsione, non è escluso, comunque, che il “nocciolo” più intenso dei fenomeni resti confinato in mare o, nel lambire la fascia costiera, riduca la sua potenza. I temporali potranno essere forti o organizzati, accompagnati da raffiche di vento, intensa attività elettrica e locali grandinate. Le precipitazioni proseguiranno fino al primo pomeriggio".

Previsioni meteo Arpal mercoledì 7 settembre

Nel corso della notte la formazione di un minimo barico sul Mar Ligure, associata a un deciso aumento delle condizioni di instabilità favorisce lo sviluppo di temporali d'intensità anche forte a partire dal Golfo di Genova in possibile estensione verso la costa con più probabile coinvolgimento delle zone B, D ed E fino al primo pomeriggio, bassa probabilità di fenomeni forti su A e C. In serata l'approssimarsi di una saccatura atlantica rinnova le condizioni d'instabilità con possibili temporali sparsi.

Previsioni meteo Arpal giovedì 8 settembre

La saccatura di origine atlantica lambisce il Nordovest determinando condizioni di spiccata instabilità e convogliando sulla Liguria un flusso umido meridionale nei bassi livelli, favorendo lo sviluppo di temporali a partire dalle prime ore della notte con bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone; fenomeni in esaurimento da metà giornata.

Allerta gialla, cosa fare?

Il Centro operativo comunale (Coc) si è riunito nel pomeriggio di martedì 6 settemmbre 2022 e sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla idrogeologica per temporali dalle ore 6 alle ore 15 di oggi, mercoledì 7 settembre, diramata dalla Regione Liguria sul territorio del Comune di Genova, ha messo in atto le azioni previste dal piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico..

Per tutta la durata dell’allerta saranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte della Polizia Locale; allertato anche il volontariato di Protezione Civile. Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di auto-protezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it.

All'entrata in vigore dell'allerta:

predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili;

porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;

limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità;

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt;

sito del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria https://allertaliguria.regione.liguria.it;

sito del Comune di Genova https://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile;

È anche possibile avere informazioni e avvisi tramite i canali Telegram agli indirizzi: ProtezioneCivileComuneGenova_bot e @GenovaAlert.

Per tutta la durata dell’allerta sarà attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova.