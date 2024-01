Piogge e rovesci, prima allerta del 2024: orari, previsioni e zone coinvolte

Come previsto torna il maltempo in Liguria e arriva anche la prima allerta meteo del 2024. È stata emessa da Arpal per venerdì 5 gennaio dalle ore 18 alle 24 sui bacini grandi della zona C, ovvero lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla.

"Fronte atlantico su tutta la regione con piogge diffuse e rovesci"

Spiega Arpal: "È atteso l’arrivo di un fronte atlantico su tutta la regione con piogge diffuse già in mattinata e rovesci che tra il pomeriggio e la serata interesseranno il Levante. Atteso dal pomeriggio di venerdì 5 gennaio un calo della quota neve sui versanti padani di ponente (Zona D) fino a 500 metri. Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio da Ponente. Venti forti di tramontana su coste del centro ponente (zone A e B) e su D con raffiche fino a burrasca, forti di scirocco da sud-sud/est su zona C. Ulteriori valutazioni verranno fatte nella mattinata di venerdì con le nuove uscite modellistiche". La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta

Previsioni meteo Liguria di Arpal per venerdì 5 gennaio

Tempo perturbato con piogge diffuse e rovesci già dalle prime ore del mattino. Cumulate significative su ABD, elevate su CE e intensità fino a moderate su C. Fenomeni in esaurimento dalla sera a partire da Ponente. Venti forti su ABCD con raffiche di burrasca (70-80km/h) su AB. Dal pomeriggio deboli nevicate su D, in particolare su parte occidentale, oltre i 400- 500 m e localmente a fondovalle; oltre i 600-700 m su valle Scrivia e 800-900 m su val Trebbia (seguire i prossimi aggiornamenti). Disagio per freddo su D in serata.

Previsioni meteo Liguria di Arpal per sabato 6 gennaio

Nella notte residue piogge e rovesci su C, anche moderati, in esaurimento. Venti forti su AB con raffiche di burrasca, in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali, forti su rilievi di DE. Temporanea attenuazione nella seconda metà del giorno. Disagio fisiologico per freddo su D nella notte e nelle prime ore del mattino.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

