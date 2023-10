Nuova allerta gialla, previsioni e orari: "Scenario potenzialmente critico"

Nuova allerta meteo gialla per temporali e piogge diffuse dopo la mareggiata delle ultime ore. È stata emanata da Arpal per la serata di domenica 29 ottobre 2023 e coinvolge le zone B (che comprende la città di Genova), C ed E per quanto riguarda i bacini piccoli e medi: scatterà alle ore 21 e andrà avanti fino alle ore 23:59, poi sono attesi aggiornamenti per le ore successive.

Arpal ha spiegato che "l’avvicinarsi di una struttura perturbata sulla Liguria poterà per la giornata di domenica piogge, inizialmente sparse, con temporali più consistenti dalla serata. Nella notte tra domenica e lunedì avremo un marcato peggioramento dello scenario, con possibile convergenza dei venti che porterà piogge intense, persistenti e cumulate molto elevate sul Centro-Levante. In particolare sul Levante lo stato di bagnamento del terreno ha raggiunto la completa saturazione, pertanto già dalla serata di domenica si potranno osservare repentini innalzamenti dei livelli nei bacini piccoli/medi associati ai fenomeni temporaleschi. Per lunedì la modellistica idrologica prefigura uno scenario potenzialmente molto critico con tempo molto perturbato, piogge diffuse tra moderate e forti e cumulate areali fino a molto elevate sul Centro-Levante; uno scenario di temporali forti, organizzati e persistenti la cui collocazione sarà meglio definita nei prossimi aggiornamenti".

Allerta meteo gialla 29 ottobre, zone e orari

La suddivisione del territorio regionale

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Previsioni 3B Meteo Genova 29 ottobre 2023

Gli esperti di 3BMeteo spiegano a Genova Today che l'approfondimento di una depressione atlantica sull'Europa occidentale riporterà piogge e rovesci anche temporaleschi sulla città di Genova col rischio che i fenomeni possano risultare di forte intensità. Nel corso della domenica avremo prevalenza di cielo nuvoloso con qualche pioggia a carattere intermittente, anche in forma di breve rovescio ma intervallata da pause asciutte. Nella notte tra domenica e lunedì i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi.

Previsioni 3B Meteo Genova dal 30 ottobre al 2 novembre

Nella giornata di lunedì 30 ottobre ancora rischio maltempo con fenomeni più intensi sulla provincia orientale e in generale sulla Riviera di Levante. Qualche strascico instabile si avrà anche nella prima parte della giornata di martedì 31 ottobre poi ci sarà più sole e la giornata di Ognissanti 1 novembre si prevede soleggiata e mite. Una pausa molto breve in quanto da giovedì 2 novembre è previsto il ritorno del maltempo. Dal punto di vista termico, le temperature non subiranno grandi variazioni salvo le fisiologiche diminuzioni durante le fasi piovose. I valori diurni saranno compresi tra 19 e 22°C. Di rilievo anche la ventilazione che si manterrà a tratti sostenuta dai quadranti meridionali.

