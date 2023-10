Allerta arancione: scuole aperte a Genova, la diretta

Notte per fortuna abbastanza tranquilla in Liguria. L'allerta arancione per il momento non ha comportato particolari criticità. Scuole aperte a Genova mentre sono diversi i sindaci che hanno deciso di tenere a casa gli studenti (qui l'elenco completo).

Nelle ultime ore, ha spiegato Arpal intorno alle 5.45, si è assistito alla formazione di rovesci e temporali sparsi, a prevalente innesco orografico, che hanno interessato soprattutto le località appenniniche di Levante. Le precipitazioni hanno avuto localmente intensità fino a molto forte (18.6 mm in 15 minuti a Genova Fiumara, 61.4 mm/1h e 117.6 mm/3h a Rocca Sigillina). Attualmente continua la fase instabile a Levante mentre altre celle temporalesche sono in formazione a largo del Finalese in direzione nordest.

Alle piogge delle ultime ore sono corrisposti innalzamenti di livello idrometrico ovunque lievi; solamente sull'asta toscana del Fiume Magra si sta apprezzando un significativo innalzamento del livello tuttora in crescita, associato a un deflusso destinato a transitare nel corso delle prossime ore sull'asta terminale ligure ampiamente contenuto in alveo. Permane la possibilità di locali criticità (allagamenti, rigurgito di reti fognarie in ambito urbano) associate agli scrosci più intensi.

Sono stati registrati venti forti meridionali a Levante con raffiche fino a 91 km/h a Sori-Fontana Fresca, 77,40 km/h a Corniolo-Riomaggiore, 82,80 km/h a Torriglia-Garaventa e valori anche superiori nelle località in quota (107,2 km/h a Zignago-Casoni di Suvero).

Orari dell'allerta e fasi del passaggio perturbato

Secondo il bollettino diramato da Arpal, la protezione civile ha emesso un'allerta, che dalla mezzanotte è diventata arancione per temporali e piogge diffuse sul Centro (fino alle 20) e sulla costa e nell'entroterra del Levante (Aree C ed E, fino alla mezzanotte).

Le previsioni meteo parlano di quattro fasi: la prima è terminata intorno alle 21, mentre la seconda fase, piuttosto lunga, è iniziata in serata con un flusso di scirocco e sarà responsabile dei possibili fenomeni di convergenza; quindi, stazionari per via dell'interazione con i venti da nord attesi sul centro-ponente. La sua collocazione non è ben definita, vincolata alla spinta del flusso sciroccale, dalla cui intensità dipenderà il posizionamento dei temporali più intensi e stazionari, che si inseriranno in un contesto di piogge diffuse.

La terza fase si avrà dalla serata di lunedì, con il passaggio del fronte vero e proprio, e sarà seguita dall'ultima fase, ancora con un flusso da sud-ovest, che porterà instabilità e residue precipitazioni.

I venti come sempre saranno decisivi per il corretto posizionamento dei fenomeni più intensi: oggi avranno raffiche sui crinali fino a 100 km/h. La convergenza vedrà venti di burrasca forte da sud est su C (Levante, da Portofino allo spezzino) e parte orientale di B (genovesato), da nord fino a forte sul restante territorio del centro-ponente.

Il mare oggi è agitato, spinto da venti di Scirocco-Ostro sulla parte orientale di B (genovesato) e C (Levante, da Portofino allo spezzino); dopo il passaggio del fronte entrerà il libeccio e avremo mareggiata su A (Ponente) C (Levante, da Portofino allo spezzino) e parte orientale di B (genovesato).

Articolo in aggiornamento.

Previsioni meteo Liguria lunedì 30 ottobre 2023

Per l'intera giornata tempo molto perturbato con piogge diffuse tra moderate e molto forti e cumulate areali fino a elevate sul Centro-Levante, dove sono probabili temporali forti, organizzati e persistenti per la presenza di flussi convergenti stazionari da sudest sul Levante e da nord sul Centro. Dalla notte deciso rinforzo dei venti da sud, sudest fino a burrasca forte su C, B orientale, rilievi di E, di burrasca da sudovest dal pomeriggio su A. Mare molto mosso, localmente agitato su C e B orientale per onda da sud-sudest.

Previsioni meteo Liguria martedì 31 ottobre 2023

Nella notte residua instabiltà sul Levante a seguito del transito del fronte freddo con bassa probabilità di fenomeni forti su C ed E; esaurimento delle precipitazioni già dal mattino. Nelle prime ore della notte vento forte da sudovest lunga la costa di A in attenuazione dal mattino. Dalle prime ore della notte moto ondoso in ulteriore aumento fino a mare agitato per onda lunga di libeccio con possibili mareggiate su A, C e parte orientale di B.

La suddivisione del territorio regionale