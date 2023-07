Weekend con bollino giallo per caldo su Genova: le previsioni

Torna il bollino giallo per ondate di calore su Genova: la protezione civile informa che l'allerta è stata emessa per l'intero fine settimana, ovvero domani, sabato 8 luglio, e dopodomani domenica 9 luglio.

Sabato alle ore 8 è già prevista una temperatura di 24 gradi che raggiungerà i 31 alle 14, per una temperatura massima percepita di 33 gradi. Domenica si sale fin dal mattino, con 26 gradi alle 8, che diventeranno 30 alle 14, per una temperatura massima percepita nuovamente di 33 gradi.

Il Comune di Genova consiglia di non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri e bere molta acqua, facendo sempre attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Servizi sanitari e sociali saranno in stato di pre allerta.

Le previsioni di 3bMeteo confermano l'arrivo del caldo: in particolare sabato è previsto il picco tra le 13 e le 16, con un cielo parzialmente nuvoloso in prima mattina, che poi diventerà sereno fino alle 17 quando tornerà qualche velatura sparsa. Per domenica c'è poco da segnalare: nemmeno una nuvola tutto il giorno, e nuovamente picco di caldo tra le 12 e le 16. 3bMeteo annuncia già una giornata analoga anche lunedì, ma per vedere se il bollino giallo verrà prolungato non resta che aspettare.