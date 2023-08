Allerta meteo, il Bisagno supera la prima soglia di guardia

Sprazzi di sereno sopra Genova dopo una notte di pioggia. Il Coc (Centro operativo comunale) si è riunito ieri sera, domenica 27 agosto, e sulla base dell'emanazione dell'avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede burrasca forte di vento da martedì 29 agosto e mareggiate intense per oggi, lunedì 28 agosto, ha deciso la chiusura dei mercati all'aperto per oggi, lunedì 28 agosto.

L'eventuale chiusura dei mercati per martedì 29 agosto verrà valutata in seguito all'evoluzione della situazione meteorologica. Confermata apertura scuole per primo giorno esami riparazione scuole medie superiori.

Auto bloccate nei sottopassi

L'allerta arancione emessa da Arpal resterà in vigore, salvo nuove disposizioni attese in tarda mattinata, fino alle ore 15 di oggi, lunedì 28 agosto, poi scenderà a gialla fino alle ore 20 su tutta la Liguria. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato alcune persone rimaste bloccate con la loro auto nei sottopassi. Una donna in piazza Verdi a Brignole è stata tratta in salvo dopo che era rimasta intrappolata in un montacarichi con l'acqua che iniziava a salire. Decine gli interventi per allagamenti, piccoli smottamenti, muretti crollati o fondi allagati, in particolare nel quartiere della Foce.

Il bilancio della notte

Una fase particolarmente instabile ha interessato la regione fino a qualche ora fa. Si sono registrate precipitazioni forti sui settori centrali della regione per il transito di una struttura temporalesca organizzata, che si è gradualmente attenuata. Al momento (ore 7) si segnalano celle temporalesche isolate con deboli precipitazioni associate, permangono tuttavia condizioni di instabilità per tutta la giornata.

Nel settore centrale le sezioni strumentate hanno registrato significativi incrementi di livello idrometrico, sul bacino del Bisagno è stata superata la prima soglia di guardia nella sezione di Firpo. Nei piccoli bacini del settore centrale della regione sono stati registrati numerosi allagamenti in particolare nella aree più densamente urbanizzate.

Da segnalare l'intensificazione della ventilazione con valori di raffica fino a 179 km/h nella stazione di Fontana Fresca (Sori); 106 km/h nella stazione di Framura. Tutto l'evento è stato accompagnata da una intensa attività elettrica.

Toti: "Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco"

"La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante - spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, che ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio ligure, concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti".

"Al momento - conclude Toti - si segnalano ancora celle temporalesche isolate e condizioni di instabilità, con la possibilità di temporali anche forti e di mareggiate soprattutto nella parte centrale della giornata nel centro levante per cui continuo a raccomandare a tutti i liguri la massima prudenza". La massima precipitazione è stata registrata a Genova Castellaccio (Righi) 79mm/1h, 219mm/24h; Genova Bolzaneto 71mm/1h, 160mm/24 h.

"Per quanto riguarda i livelli idrometrici sul bacino del Bisagno - ha aggiunto l'assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone - è stata superata la prima soglia di guardia nella sezione di Firpo mentre sono stati registrati valori di raffica di vento fino a 179 km/h nella stazione di Fontana Fresca (Sori) e 106 km/h nella stazione di Framura. Tutto l'evento è stato accompagnata da una intensa attività elettrica. Sono stati numerosi anche gli alberi abbattuti sulla sede stradale su SS45, SP14 e SP62 oltre alla caduta di un albero sopra un deposito di bombole di azoto presso l'ospedale Gaslini. Eventi risolti tempestivamente grazie all'intervento dei vigili del fuoco, dei volontari di protezione civile e Anas. Sono stati necessari anche interventi in alcune abitazioni con il ricollocamento di un'unità familiare. Risulta in via di risoluzione, anche se con ogni probabilità il black out non è stato causato dal maltempo, la disalimentazione elettrica, che ha interessato i comuni di Andora e Stellanello".

Ambulatorio chiuso a Borgo Fornari

Asl3 comunica che oggi, lunedi 28 agosto, a seguito dell'ordinanza emanata dal sindaco di Ronco Scrivia, il Poliambulatorio di via Trento e Trieste 130 a Borgo Fornari sarà chiuso al pubblico.

L'utenza prenotata verrà ricontattata per fissare un nuovo appuntamento. Per informazioni: Segreteria Distretto 10 tel 010 849 9463/9439/9437. Al momento non risultano ulteriori variazioni sull'accesso ai servizi. Nell'eventualità verrà effettuata specifica comunicazione.