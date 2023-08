Liguria in allerta arancione per temporali, previsioni e aggiornamenti

È scattata alle ore 7 di domenica 27 agosto 2023 l'allerta arancione emessa da Arpal. Si tratta del massimo livello di allerta per i temporali, che potrebbero essere forti e organizzati assumendo carattere di stazionarietà, abbinati alla possibilità di grandine e colpi di vento. Precipitazioni diffuse e attese più abbondanti sul centro-levante della Liguria. La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

Previsioni meteo Arpal Genova e Liguria domenica 27 agosto

L'ingresso dell'intensa perturbazione nel Mediterraneo porta un ulteriore aumento dell'instabilità nella notte con alta probabilità di temporali forti e organizzati che potranno assumere carattere di stazionarietà a partire dalla mattina. Da metà giornata intensificazione delle precipitazioni, tra moderate e forti, con cumulate areali fino a elevate e possibili cumulate localmente molto elevate, in particolare sulle zone BCE. Rinforzi dei venti intorno ai 50-60 km/h meridionali sul Levante e in serata da Nord sul Centro. Moto ondoso in aumento.

Previsioni meteo Arpal Genova e Liguria lunedì 28 agosto

Il transito della perturbazione mantiene condizioni di instabilità nella prima parte della giornata con temporali forti e organizzati. Sulla zona C si mantiene un'alta probabilità di temporali forti, organizzati e localmente persistenti. Ancora precipitazioni tra moderate e forti con cumulate fino a elevate su C, significative altrove. Venti settentrionali tra moderati forti, anche rafficati. Moto ondoso in aumento fino ad agitato su C e sulla parte orientale di B. Dal pomeriggio possibili mareggiate su C per onda da Sud-Ovest in allungamento.

La suddivisione in zone del territorio regionale