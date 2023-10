Allerta meteo arancione sul levante, quali scuole chiudono

Scuole chiuse o scuole aperte? La solita domanda rimbalza tra le famiglie in occasione delle allerte meteo in Liguria. Per quello che riguarda la città di Genova, che rientra nella zona B, ricordiamo che l'allerta emessa è gialla (dalle ore 18 di giovedì 26 ottobre alle 6 di venerdì 27 ottobre per i bacini piccoli e fino alle 10 sui bacini medio-grandi) e quindi le scuole sono regolarmente aperte.

Genova e zone B/E, allerta gialla e scuole aperte

Discorso identico per i vari Comuni che rientrano nella zona B (Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Camogli, Campomorone, Ceranesi, Cogoleto, Davagna, Mele, Mignanego, Pieve Ligure, Recco, Sant'Olcese, Serra Riccò e Sori). Allerta gialla anche nella zona E (Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia) con la stessa scansione oraria della zona B, quindi anche qui scuole aperte (la zona comprende i comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Montebruno, Montoggio, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia).

Allerta arancione sul levante (zona C), quali scuole chiudono

Discorso diverso per la zona C, ovvero il levante della Liguria, che comprende anche molti Comuni della città metropolitana di Genova, da Portofino fino al confine con la provincia di La Spezia, tutta la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. L'allerta è gialla dalle ore 18, ma diventa arancione (il massimo livello per i temporali) alle ore 21 e durerà sui bacini piccoli fino alle 6 e sui medio-grandi fino alle 10 di venerdì 27 ottobre. A seguire, gialla fino alle 15 sui bacini medio-grandi. In questo caso sono i singoli Comuni a decidere se chiudere o aprire le scuole.

Hanno già comunicato che le scuole rimarranno chiuse i comuni di Borzonasca, Lavagna, Moconesi, Ne, Rapallo, San Colombano Certenoli e Uscio. A Chiavari scuole aperte tranne alcuni plessi che chiuderanno: immobile scolastico in Via Millo 4-Istituto Assarotti; in Via Castagnola 2-4 e 11-15; in Via Santa Chiara 20 limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza; in Via Millo 121-Casa Marchesani. A Cogorno invece chiuso il plesso dei Pulcini Ballerini, confermata invece l'apertura e l’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché della scuola materna paritaria convenzionata Rocca. Orero ha invece comunicato che la scuola primaria di Isolona sarà regolarmente aperta soltanto a partire dalle 10 e sarà operativo il servizio di trasporto scolastico.

Hanno comunicato l'apertura delle scuole, invece, i comuni di Carasco, Castiglione Chiavarese, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e Zoagli.

Lista in aggiornamento