Maltempo e allerta arancione, gli aggiornamenti in diretta

Alle 6 di questa mattina, sabato 29 agosto, è salita ad arancione per temporali (il massimo grado per questo fenomeno meteo) l'allerta sul centro-levante della Liguria. La notte è trascorsa sotto i venti meridionali, che hanno soffiato fra deboli e moderati su tutto il territorio, contribuendo a mantenere alte le temperature minime: 11.1°C a Poggio Fearza (1900 metri slm), 22.4 a Imperia, 24.9 a Savona, 25.2 a Genova e 23.6 a La Spezia.

In mattinata è atteso un nuovo bollettino di Arpal. Secondo le attuali disposizioni, l'allerta arancione si conclude alle 18, quando scende a gialla fino alle 23.59. Secondo quanto prevede Arpal, oggi «le piogge potranno assumere carattere di rovescio o temporale con probabili fenomeni forti su tutte le zone, anche organizzati e persistenti».

Poco prima delle 9 Arpal ha segnalato un forte temporale in corso in alta Val d'Aveto: intensità massima oraria 57.2 mm/1ora a Cabanne di Rezzoaglio. In concomitanza con un netto rinforzo dei venti di scirocco (69 km/h da sud-est a Punta Vagno), fra le 9 e le 10 si è attivata un'instabilità temporalesca sui settori di levante e centro. Quindi la struttura temporalesca più intensa si è spostata sul centro della regione, andando a interessare la parte centro-occidentale della città di Genova e tutto il relativo entroterra. Attualmente l'intensità massima oraria e a Mignanego con 52,2 mm. Si sono formate trombe d’aria nel mare antistante Genova.

Ieri sera una tromba d'aria si è abbattuta su Voltri, danneggiando il tetto di un supermercato. Un ragazzo è rimasto ferito dal distacco di una piccola porzione della copertura.