Forti temporali in arrivo, allerta arancione su Genova e levante

Torna il maltempo sulla Liguria; responsabile del peggioramento che coinvolgerà un po’ tutta la regione nella giornata di domani, domenica 26 settembre, una perturbazione in arrivo da Ovest con rovesci e forti temporali. Arpal ha dunque emanato l'allerta per temporali, ecco le zone coinvolte.

Allerta gialla e arancione 26 settembre 2021

Ponente (zone A, D, bacini piccoli e medi): gialla dalle 4 alle 15 di domenica 26 settembre.

Centro e levante (zone B, C, E, bacini piccoli e medi): gialla dalle 4 alle 6, poi arancione fino alle 15, ancora gialla fino alle 18.

Bacini grandi di C ed E: gialla dalle 6 alle 15 di domenica 26 settembre.

Previsioni meteo Arpal domenica 27 settembre 2021

Preceduta da un intenso flusso meridionale, sta per arrivare sulla Liguria una veloce ma intensa perturbazione proveniente da Ovest. Già dalle prime ore di domenica 26 settembre sono attese piogge, rovesci e temporali da Ponente verso Levante; avremo fenomeni forti o molto forti sul centro Levante e anche organizzati e stazionari, specie sul settore centrale della regione e la parte più occidentale della zona C. Anche sui versanti Padani di Ponente, in particolare durante la mattinata, saranno possibili fenomeni forti e persistenti. Le precipitazioni andranno gradualmente esaurendosi tra il tardo pomeriggio e la serata. Atteso anche un rinforzo dei venti fino a forti settentrionali a Ponente, meridionali a Levante.

Domenica 26 settembre il transito di una ondulazione in quota determina quindi un marcato aumento dell'instabilità. Precipitazioni diffuse in rapida estensione da Ponente a Levante nel corso della giornata: si prefigurano intensità molto forti e cumulate elevate su BCE con rischio di temporali forti organizzati e stazionari, soprattutto sul settore centrale della regione. Su D alta probabilità di temporali forti, localmente più persistenti, soprattutto nella mattinata. Esaurimento dei fenomeni da sera. Venti temporaneamente forti da Nord-Est a Ponente, da Sud-Est a Levante.

Nulla da segnalare, invece, per lunedì 27 settembre.

La suddivisione in zone del territorio regionale

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it.