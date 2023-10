Nuova allerta meteo a Genova e in Liguria: dettagli, orari e previsioni

Dopo una breve tregua nel fine settimana tornano le piogge ed è stata emessa una nuova allerta meteo per temporali in Liguria. A Genova e nelle zone B-D-E allerta gialla dalle ore 17 di lunedì 23 ottobre 2023, poi arancione dalle ore 20 (tranne che nei bacini grandi di D ed E dove rimane gialla). Sulla zona C, il levante da Portofino alla Toscana, allerta gialla dalle ore 17 di lunedì 23 ottobre, nessuna allerta infine nella zona A, la costa di ponente da Ventimiglia a Noli, la provincia di Imperia e la valle del Centa. Per il momento l'allerta arriva alle 23:59 di lunedì, ma potrebbe essere prorogata.

La suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Previsioni meteo Genova e Liguria 23 ottobre

Arpal ha spiegato che l'arrivo di una perturbazione porta deboli piogge inizialmente sparse, diffuse dal pomeriggio. In serata le piogge saranno accompagnate da temporali con elevata probabilità di fenomeni forti ed organizzati su BCDE dove sono attese precipitazioni forti, puntualmente molto forti. Non si escludono episodi persistenti, che appaiono al momento probabili su BDE.

Previsioni meteo Genova e Liguria 24 ottobre

Arpal ha spiegato che la perturbazione attraversa la Liguria portando piogge diffuse con cumulate elevate e temporali forti ed organizzati su BCDE. Venti a tratti forti da Nord su ABD, da Sud-Est su CE al mattino, da Sud-Ovest sui capi esposti di A nel pomeriggio.