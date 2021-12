Allerta neve su quasi tutta la regione, possibili fiocchi sulla costa

Festa dell'Immacolata all'insegna del maltempo in Liguria. Come anticipato, sono attese precipitazioni, anche a carattere nevoso, con qualche fiocco che potrebbe anche raggiungere la costa fra Genova e Savona. Arpal ha emanato l'allerta meteo per neve. I dettagli:

comuni interni delle zone A e B (ponente e centro della regione): gialla dalle 8 alle 18

comuni costieri della zona B: gialla dalle 10 alle 15

zone D e E (versanti padani di ponente e levante): gialla dalle 5 alle 8 poi arancione fino alle 15 quindi ancora gialla fino alle 20.

Dopo due giornate soleggiate ma piuttosto fredde, le nubi alte attese per il pomeriggio annunceranno l'imminente cambio delle condizioni meteo sulla Liguria. Una perturbazione atlantica, infatti, provocherà, già dalle prime ore di mercoledì 8 dicembre deboli piogge diffuse e persistenti con qualche locale rovescio.

La fase più importante del peggioramento è attesa tra la mattinata e il pomeriggio, con un crollo termico che provocherà nevicate nelle zone interne con abbassamento della quota neve al piano sui versanti padani e nelle zone interne del settore centrale e fenomeni che si spingeranno, alle spalle della costa, fino a quote collinari; non si esclude, dove l'orografia e le condizioni termiche della colonna d'aria lo consentiranno, che i fiocchi possano raggiungere la costa tra il genovese e il savonese.

Gli accumuli saranno consistenti nell'interno con particolare attenzione, dunque, per le zone attraversate dai tracciati autostradali. Oltre alla neve sarà protagonista il vento di burrasca, da scirocco a Levante, mentre ci sarà tramontana sul centro Ponente. Per una graduale attenuazione dei fenomeni bisognerà attendere il tardo pomeriggio e le ore serali; il rasserenamento serale provocherà un deciso calo termico e potrà determinare gelate diffuse e intense nelle zone interne.

Intanto, la temperature della scorsa notte hanno delineato uno scenario gelido nell’entroterra regionale: -8.7 a Cabanne (Rezzoaglio, Genova), -7.6 a Calizzano (Savona), -7.4 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona), -6.9 a Sassello (Savona), -6.6 a Loco Carchelli (Rovegno, Genova), -6.4 a Pratomollo (Borzonasca, Genova), -6.1 a Colle di Nava (Imperia), -5.7 a Diga del Brugneto (Genova) e Cairo Montenotte (Savona), -5.5 a Murialdo (Savona) mentre, nello spezzino, la minima è stata di -5.2 a Padivarma (Beverino). Nelle città capoluogo di provincia: La Spezia 2.6, Savona Istituto Nautico 3.7, Genova Centro Funzionale 5.7, Imperia 6.4.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 7 dicembre 2021

Rinforzo dei venti settentrionali fino a 40-50 km/h, anche rafficati in particolare sui rilievi centrali. In serata ventilazione in rotazione dai quadranti meridionali con raffiche tra 40-50 km/h su zone costiere di AC.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 8 dicembre 2021

Dalle prime ore della notte piogge diffuse con cumulate fino a significative su ABC. Nevicate moderate a tutte le quote su D e parte occidentale di E, su interno A oltre 500-800 m, deboli su interno di B (100-200 m), dalla tarda mattina possibili spolverate su comuni costieri di B oltre 200-300 m. Altrove quota neve oltre 800-1200 m in calo dal pomeriggio. Fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio. Venti meridionali di burrasca 70-80 km/h su C, settentrionali su AB, forti altrove. Disagio per freddo su ABDE.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 9 dicembre 2021

Nelle prime ore della notte ancora residue deboli nevicate su E in rapido esaurimento. Disagio per freddo su tutte le zone.

La suddivisione in zone del territorio regionale