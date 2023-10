Allerta arancione prolungata anche sul centro della regione

Notte per fortuna abbastanza tranquilla in Liguria. L'allerta arancione per il momento non ha comportato particolari criticità. Scuole aperte a Genova mentre sono diversi i sindaci che hanno deciso di tenere a casa gli studenti (qui l'elenco completo). Per quanto riguarda la viabilità, al momento la criticità maggiore riguarda una frana a Rezzoaglio, che ha interrotto la strada statale della val d'Aveto.

Articolo in aggiornamento.

Arpal ha deciso di prolungare l'allerta arancione fino alla mezzanotte anche sul centro della regione, dove si sarebbe dovuta concludere alle 18. Per quanto riguarda la zona C, invece, i bacini medi e grandi resteranno in allerta arancione fino alle 6 di martedì 31 ottobre. Nel dettaglio

zona B (centro): l’allerta arancione termina alle 23.59, segue allerta gialla fino alle 7.59 di martedì 31 ottobre

zona C (levante): l’allerta arancione termina alle 23.59 sui bacini piccoli e segue allerta gialla fino alle 12.59 di martedì. Sui bacini medi e grandi, arancione fino alle 5.59 di domani, poi gialla fino alle 12.59.

zona E (versanti padani di levante): l’allerta arancione termina alle 23.59, segue allerta gialla fino alle 07.59 di martedì 31 ottobre

zona A, D (ponente e versanti padani di ponente): allerta gialla fino alle 23.59 (bacini piccoli e medi).

"Dopo una notte di precipitazioni - spiega Arpal - tra moderate e localmente forti sul Centro-Levante con cumulate elevate (110 mm a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio nelle ultime 24 ore), la regione è interessata da una lunga fase prefrontale in cui sono ancora probabili temporali forti, organizzati e persistenti per effetto dell'interazione tra masse d'aria da sud-est sul Levante e da nord sul Centro, anche associato a un ulteriore aumento dell'instabilità nel pomeriggio".

"È atteso il transito del fronte freddo in serata - prosegue Arpal - con lo sviluppo di una probabile linea temporalesca, che 'spazzerà' la regione da Ovest verso Est. Nella notte, l'ingresso del nucleo freddo in quota determinerà una fase con temporali post-frontali a rapida evoluzione seppur in un contesto meno umido".

"Le precipitazioni - chiariscono dall'agenzia regionale - insisteranno su un territorio già saturo, in particolare sul centro e sul levante della regione, dove in corrispondenza dei fenomeni più intensi sono possibili risposte repentine dei bacini piccoli e medi. Sono attese inoltre risposte significative nei bacini medi e grandi del levante costiero ed entroterra, dove già si osservano deflussi significativi, con possibili allagamenti diffusi".

"Oggi - concludono - sono attesi venti di burrasca/burrasca forte da sudest sul Centro-Levante con raffiche fino a 90-100 km/h su costa, forti da nord in rotazione da sudovest su Ponente. Mare agitato per onda di Scirocco, mareggiate sul Centro e sul Levante".

Fasi del passaggio perturbato

Le previsioni meteo parlano di quattro fasi: la prima è terminata intorno alle 21, mentre la seconda fase, piuttosto lunga, è iniziata in serata con un flusso di scirocco e sarà responsabile dei possibili fenomeni di convergenza; quindi, stazionari per via dell'interazione con i venti da nord attesi sul centro-ponente. La sua collocazione non è ben definita, vincolata alla spinta del flusso sciroccale, dalla cui intensità dipenderà il posizionamento dei temporali più intensi e stazionari, che si inseriranno in un contesto di piogge diffuse.

La terza fase si avrà dalla serata di lunedì, con il passaggio del fronte vero e proprio, e sarà seguita dall'ultima fase, ancora con un flusso da sud-ovest, che porterà instabilità e residue precipitazioni.

I venti come sempre saranno decisivi per il corretto posizionamento dei fenomeni più intensi: oggi avranno raffiche sui crinali fino a 100 km/h. La convergenza vedrà venti di burrasca forte da sud est su C (Levante, da Portofino allo spezzino) e parte orientale di B (genovesato), da nord fino a forte sul restante territorio del centro-ponente.

Il mare oggi è agitato, spinto da venti di Scirocco-Ostro sulla parte orientale di B (genovesato) e C (Levante, da Portofino allo spezzino); dopo il passaggio del fronte entrerà il libeccio e avremo mareggiata su A (Ponente) C (Levante, da Portofino allo spezzino) e parte orientale di B (genovesato).

Trasporto pubblico

La metropolitana è in servizio sull'intera tratta Brin-Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all'interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell'allerta arancione l'uscita obbligatoria è attraverso la stazione ferroviaria.

Per tutta la durata dell'allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l'ascensore di Quezzi restano chiusi. Durante l'allerta arancione sarà chiusa la biglietteria di Santa Margherita Ligure.

Golfo Paradiso: sospeso il collegamento tra Sori e Rupanego

Tigullio occidentale: sospeso il collegamento tra Rapallo e Montepegli

Tigullio centrale: sospeso il servizio Chiama il bus la località di Nascio nel comune di Né

Tigullio orientale: sospeso il collegamento tra Moneglia e Crova.

Previsioni meteo Liguria lunedì 30 ottobre 2023

Perturbato con piogge diffuse tra moderate e forti e cumulate areali elevate su BCE, dove sono possibili temporali forti, organizzati e persistenti per la presenza di flussi convergenti da sudest a Levante e da nord su Centro-Ponente. Nel pomeriggiosera transito del fronte con temporali forti in transito da Ponente a Levante associati a

colpi di vento. Venti di burrasca/burrasca forte da sudest su BCE con raffiche fino a 90-100 km/h su costa, forti da nord in rotazione da sudovest su A. Mare agitato per onda di scirocco, mareggiate su B e C.

Previsioni meteo Liguria martedì 31 ottobre 2023

Nelle prime ore residua instabilità con possibili rovesci o temporali per il transito della saccatura, accompagnato da aria più fredda in quota. Alta probabilità di temporali forti/organizzati su BCE, bassa probabilità su D, tendenza a esaurimento dei fenomeni in mattinata. Venti forti (50-60 km/h) meridionali su AC e nella notte sui rilievi di BE, rafficati specie sui capi e sui crinali. Mare agitato per onda di libeccio con mareggiate su coste esposte di A, parte orientale di B e su C.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 1 novembre 2023

Possibili rovesci sparsi e locali temporali fino a moderati specie su BCE per il transito di un nuovo disturbo in quota e l'insistenza di un flusso umido meridionale. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali. Mare molto mosso per onda di libeccio su C in progressiva scaduta.

La suddivisione del territorio regionale