Allerta gialla per tutto il giorno dopo la chiusura dell'arancione

In seguito alle ultime valutazioni, Arpal ha deciso di confermare la chiusura dell'allerta arancione alle 15. Quindi allerta gialla fino alla mezzanotte (e non fino alle 20 come precedentemente comunicato).

Dopo le piogge intense della scorsa notte sulla Liguria, persistono condizioni di instabilità soprattutto sul centro-levante, con cumulate questa mattina di 64.4 mm in un'ora a Castelnuovo Magra e 54.2 mm in un'ora a Sarzana. Il contesto di generale instabilità favorisce per tutta la giornata la formazione di celle isolate, che stanno già interessando a fasi alterne la quasi totalità della regione.

Gli effetti più intensi si sono sentiti nella scorsa notte, soprattutto sul genovese, con cumulate orarie di 79.0 mm a Genova - Castellaccio, 70.8 mm a Genova - Bolzaneto e 66.7 mm a Busalla. Questa mattina, invece, 64.8 mm a Luni - Provasco, nel comune di Castelnuovo Magra. Cumulata giornaliera massima totale a Genova - Castellaccio con 227.0 mm, ma sono molte le centraline del Centro-Levante genovese ad aver superato i 150 mm di cumulata. Le precipitazioni sono state accompagnate da intense fulminazioni e raffiche di vento che hanno raggiunto i 180 km/h alle 2 di notte a Fontana Fresca, nel comune di Sori.

Oggi persiste questo rinforzo dei venti settentrionali rafficati fino a burrasca forte sul centro-ponente e fino a burrasca sul levante. Per quanto riguarda le condizioni meteo marine, deciso aumento del moto ondoso fino ad agitato con possibili mareggiate intense dal tardo pomeriggio.

Previsioni meteo Genova e Liguria lunedì 28 agosto 2023

Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone fino al primo pomeriggio; permane in seguito instabilità con un'alta probabilità di temporali forti e organizzati su tutta la regione, con fenomeni più insistenti su C. Le piogge, anche moderate o forti, daranno luogo a cumulate significative su CE. Rinforzo dei venti settentrionali rafficati fino a burrasca forte su ABD, fino a burrasca su CE. Deciso aumento del moto ondoso fino ad agitato con possibili mareggiate intense dal tardo pomeriggio.

Previsioni meteo Genova e Liguria martedì 29 agosto 2023

Permane instabilità su tutta la regione con bassa probabilità di temporali forti, più probabili nella mattinata (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Venti settentrionali rafficati fino a burrasca forte su ABD, fino burrasca su CE. Moto ondoso in progressivo calo fino a mosso in serata; in mattinata ancora possibili mareggiate su BC.

Previsioni meteo Genova e Liguria mercoledì 30 agosto 2023

Il transito di un veloce disturbo in quota determina possibili locali rovesci o temporali sui rilievi, in prevalenza di debole intensità.

