Allerta arancione nella notte, possibili criticità anche venerdì

Martedì 17 ottobre 2023 Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali, che è stata modificata oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, ed elevata ad arancione per quanto riguarda il centro levante della regione negli orari tra le 21 e le 7 di domani.

L'allerta, che scatta alle 17, sarà in vigore anche per tutta la giornata di giovedì 19 ottobre, sempre per quanto riguarda le zone B (centro), C (levante) ed E (versanti padani di levante). La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta.

"Prosegue il tempo fortemente perturbato nella giornata di venerdì - spiega Arpal, che ricorda anche che l'arancione è il massimo livello di allerta per i temporali - con criticità al suolo, che verrà valutata nel dettaglio con le corse modellistiche di domani. Arpal e la sala operativa regionale monitorano costantemente la situazione in atto, aggiornando le valutazioni in base all'evoluzione dei fenomeni e alle uscite della modellistica previsionale".

Questo significa anche che potrebbero venire presi ulteriori provvedimenti al di fuori del consueto orario della tarda mattinata/primo pomeriggio.

Riepilogando:

zona A: allerta gialla sui bacini medi e piccoli dalle 00:00 alle 15 di giovedì 19 ottobre

zona B: allerta gialla dalle 17 alle 21, allerta arancione dalle 21 alle 7 di giovedì, e ancora gialla dalle 7 alle 00.00

zona C: allerta gialla dalle 17 alle 21 (bacini medi e piccoli), allerta arancione dalle 21 alle 11 (bacini medi e piccoli) e gialla (bacini grandi); allerta gialla su tutti i bacini dalle 11 alle 00.00

zona E: allerta gialla dalle 17 alle 21 (bacini medi e piccoli), allerta arancione dalle 21 alle 7 (bacini medi e piccoli) e gialla (bacini grandi) fino alle 10; allerta gialla sui bacini medi e piccoli dalle 7 alle 00.00.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 18 ottobre 2023

Graduale aumento dell'instabiltà nel corso della giornata. Da sera alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su CE e parte orientale di B, bassa probabilità di temporali forti su A. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte su C, fino a forte su BE; le cumulate saranno significative su BCE. Venti di intensità fino a forte settentrionali su AB, meridionali su C.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 19 ottobre 2023

Permangono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCE, forti o organizzati su A, bassa probabilità di temporali forti su D. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte su C, fino a forte su BE, moderata su A; le cumulate saranno elevate su CE, significative su ABD. Venti di intensità fino a burrasca settentrionali su B, meridionali su C; forti settentrionali su A.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 20 ottobre 2023

Nuova fase di marcata instabilità per il transito di un sistema frontale. Fenomeni diffusi anche a carattere di temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le aree. Precipitazioni con intensità fino a forte e cumulate elevate su ACE. Ventilazione in aumento fino a burrasca forte su tutte le zone, raffiche superiori a 100 km/h in particolare sui rilievi. Moto ondoso in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense da sud ovest su tutte le coste (periodo fino a 9 secondi).

La suddivisione in zone del territorio regionale